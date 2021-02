Resultado da Lotofácil concurso 2164 (23/02); confira as dezenas

Nesta terça-feira, dia 23 de fevereiro, o resultado da Lotofácil concurso 2164 saiu às 20 horas. As dezenas premiadas no sorteio de hoje foram: 16 08 24 21 13 11 10 03 14 02 19 15 17 25 20

O prêmio do jogo está estimado em R$ 1,5 milhão para quem acertar todas as dezenas. A extração ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Lotofácil concurso 2164

Confira se você é um novo milionário também em Loterias Caixa.

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2163. O sorteio foi na segunda-feira, 22/02. Os números sorteados foram:

01 13 18 19 12

02 21 23 04 11

25 06 10 16 20

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2162. O sorteio foi no sábado, 20/02. Os números sorteados foram:

03 10 15 16 19

05 02 21 17 01

14 08 12 06 22

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2161. O sorteio foi na sexta-feira, 19/02. Os números sorteados foram:

03 15 22 02 06

18 25 19 14 24

09 05 07 01 13

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2160. O sorteio foi na quinta-feira, 18/02. Os números sorteados foram:

25 14 24 18 16

19 02 04 12 21

08 11 05 06 15

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2159. O sorteio foi na quarta-feira, 17/02. Os números sorteados foram:

24 07 16 02 21

14 01 13 04 18

22 05 25 12 20

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2158. O sorteio foi no sábado, 13/02. Os números sorteados foram:

03 05 08 07 09

12 14 17 18 19

20 21 23 24 25

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2157. O sorteio foi na sexta-feira, 12/02. Os números sorteados foram:

02 04 05 06 12

13 14 16 17 18

19 21 22 24 25

Como funciona a Lotofácil?

A Lotofácil é uma das modalidades lotéricas mais fáceis de apostar e de ganhar, Com ela é possível ganhar prêmios milionários acertando os 15 números. Para jogar, é só marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Há prêmios também para quem acerta 11, 12, 13 ou 14 números do sorteio. A aposta simples custa R$ 2,50.