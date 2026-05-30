Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3699, sábado (30/5/26)

Neste sábado, 30 de maio, a Lotofácil pode transformar um apostador em milionário. A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3699, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. A extração aconteceu no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, e os números sorteados foram divulgados em tempo real.

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3699: 01-02-03-05-06-08-09-11-14-18-20-21-22-24-25

Resultado da Lotofácil de hoje 3699

Os ganhadores da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3698 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Quina de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 21h.