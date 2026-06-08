Confira o resultado da Lotofácil concurso 3705 hoje, segunda (08/6/26)

Com prêmio estimado em R$ 5 milhões, a Lotofácil sorteará o concurso 3705 nesta segunda-feira (8). A extração, que está acumulada, será realizada pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, na capital paulista, e premiará quem acertar as 15 dezenas.

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3705: 01-03-04-06-08-10-14-15-16-18-20-21-22-24-25

Resultado da Lotofácil de hoje 3705

Os ganhadores do resultado da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3705 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Lotofácil de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 21h.