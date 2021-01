Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 2139, sexta (22/01/21)

Três apostas acertaram o resultado da Lotofácil de ontem, dia 22 de janeiro de 2021, e cada uma ganhou mais de R$ 459,6 mil cada. De acordo com as Loterias Caixa, os jogos foram registrados em: Brasília, Distrito Federal; São José do Rio Preto, São Paulo; e na capital Paulista.

As dezenas foram sorteados no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Resultado da Lotofácil de ontem

Os números sorteados no resultado da Lotofácil de ontem, concurso 2139, foram:

01 02 03 07 08

12 13 14 16 17

18 19 22 23 25

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo sorteio da Lotofácil será o do concurso 2140, previsto para este sábado, dia 22, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio estimado é especial de R$ 4 milhões e corresponde aos 10% acumulados nos nove concursos anteriores.

Para levar a bolada, as apostas devem ser feitas até às 19h em casa lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O jogo simples, de 15 números, custa R$ 2,50.

Para jogar 16 números, o valor sobe para R$ 40,00. Já 17 números. o preço é de R$ 340,00. Para apostar 20 números, o jogador precisa desembolsar R$ 38.760,00.

A Lotofácil é um jogo de loteria 15/25 que começou em setembro de 2003. Para jogar, escolha 15 números de 1-25.

A chance de acertar todos os 15 números neste jogo é de uma em 3.268.760. Este é, de longe, o jogo com as melhores chances de se jogar no Brasil quando comparado a Dupla Sena 6/50, Mega-Sena 6/60 e Quina 5/80.

Probabilidade de acertar o resultado

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil de ontem com uma aposta simples, é de, assim, uma em 3,2 milhões, segundo a Loterias Caixa. Se o apostador fizer um jogo com mais números ou mais apostas para o mesmo concurso, então, essa chance aumenta.