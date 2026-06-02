Lotofácil

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3701, terça (02/6/26)

Sorteio deve começar às 21h

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Lotofácil hoje concurso 3701 Sorteio acontece às 21h dessa terça, 2 de junho - DCI

A noite desta terça-feira, 2 de junho, reserva mais uma chance para quem sonha em mudar de vida com as loterias. A Caixa Econômica Federal sorteia o concurso 3701 da Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 2 milhões para o apostador que acertar as 15 dezenas. O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo para todo o país.

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3701: 01-02-04-07-08-09-10-12-13-14-17-22-23-24-25

Resultado da Lotofácil de hoje 3701

Os ganhadores da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

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Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3700 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil  podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Lotofácil de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 21h.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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