Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3749 de quinta-feira (30/07/26)

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quinta-feira (29) o concurso 3749 da Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas. O sorteio ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo e divulgação dos números logo após a apuração.

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3749: 01-02-03-07-08-09-11-12-14-17-19-21-23-24-25

Resultado da Lotofácil de hoje 3749

Os ganhadores do resultado da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil 3749 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Lotofácil de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras, sempre às 21h. Também há sorteio aos domingo, a partir das 11h.

Quais são as chances de ganhar na Lotofácil?

Na Lotofácil, o apostador escolhe 15 números entre os 25 disponíveis no volante. Para levar o prêmio máximo, é preciso acertar todas as 15 dezenas sorteadas. Em uma aposta simples, que custa menos do que a maioria das modalidades especiais das Loterias Caixa, a chance de acertar os 15 números é de 1 em 3.268.760.

Além disso, a Lotofácil premia quem acerta 11, 12, 13 e 14 dezenas, aumentando as possibilidades de receber algum valor.

Já na Quina, por exemplo, o apostador escolhe cinco números entre 80 disponíveis. Para conquistar o prêmio principal, é necessário acertar todas as cinco dezenas sorteadas.

Nesse caso, a probabilidade de ganhar com uma aposta simples é de apenas 1 em 24.040.016, quase oito vezes menor do que na Lotofácil. A modalidade também distribui prêmios para quem acerta quatro, três ou dois números.

Do ponto de vista matemático, a Lotofácil oferece chances muito superiores de premiação. Enquanto a probabilidade de acertar os 15 números é de cerca de 1 em 3,2 milhões, na Quina o apostador enfrenta uma disputa de mais de 24 milhões de combinações possíveis.

Para quem busca aumentar as chances de vitória, a Lotofácil aparece como a alternativa mais favorável. Já os apostadores que preferem disputar prêmios potencialmente maiores podem optar pela Quina, mesmo com probabilidades mais desafiadoras.

Aproveite para ver os números mais sorteados na Lotofácil da Independência