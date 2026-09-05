Lotofácil

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3780 especial

Prêmio é de R$ 300 milhões

Escrito por Anny Malagolini
resultado da Lotofácil de hoje 3780 DCI
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A extração da Lotofácil 3780 será realizada pela Caixa Econômica Federal, mas o apostador precisa ficar atento ao dia. O resultado do sorteio será anunciado apenas no meio do mês de setembro, o que significa que o tradicional resultado de sábado está suspenso.

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3780: programado.

Quando sai resultado da Lotofácil de hoje 3780

O sorteio do concurso 3780 da Lotofácil será realizado na terça-feira, dia 15 de setembro, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. São R$ 300 milhões em jogo. As 15 dezenas sorteadas pelas Loterias Caixa foram:

Os ganhadores do resultado da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3703 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil  podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Lotofácil de hoje.

Quais são as chances de ganhar na Lotofácil?

Na Lotofácil, o apostador escolhe 15 números entre os 25 disponíveis no volante. Para levar o prêmio máximo, é preciso acertar todas as 15 dezenas sorteadas. Em uma aposta simples, que custa menos do que a maioria das modalidades especiais das Loterias Caixa, a chance de acertar os 15 números é de 1 em 3.268.760.

Além disso, a Lotofácil premia quem acerta 11, 12, 13 e 14 dezenas, aumentando as possibilidades de receber algum valor.

Já na Quina, por exemplo, o apostador escolhe cinco números entre 80 disponíveis. Para conquistar o prêmio principal, é necessário acertar todas as cinco dezenas sorteadas.

Nesse caso, a probabilidade de ganhar com uma aposta simples é de apenas 1 em 24.040.016, quase oito vezes menor do que na Lotofácil. A modalidade também distribui prêmios para quem acerta quatro, três ou dois números.

Do ponto de vista matemático, a Lotofácil oferece chances muito superiores de premiação. Enquanto a probabilidade de acertar os 15 números é de cerca de 1 em 3,2 milhões, na Quina o apostador enfrenta uma disputa de mais de 24 milhões de combinações possíveis.

Para quem busca aumentar as chances de vitória, a Lotofácil aparece como a alternativa mais favorável. Já os apostadores que preferem disputar prêmios potencialmente maiores podem optar pela Quina, mesmo com probabilidades mais desafiadoras.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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