Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3823, rateio de sexta (6/11/26)

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3823, rateio de sexta (6/11/26)

Mudar de vida com apenas 15 números é o sonho de milhares de apostadores que vão acompanhar o sorteio da Lotofácil nesta quinta-feira, 4 de novembro. O concurso 3823 chega com prêmio estimado em R$ 2 milhões, valor que será pago a quem acertar todas as dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

AGUARDANDO SORTEIO

Resultado da Lotofácil de hoje 3823

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3823, organizados em ordem crescente:

Agora, os ganhadores da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3822 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Lotofácil de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras, sempre às 21h. Aos domingos corre às 11h.

Como apostar no próximo sorteio

Para apostar, o jogador deve adquirir um volante da Lotofácil em uma casa lotérica ou acessar os canais digitais da Caixa. Também é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, é a chamada Surpresinha.

As apostas podem ser feitas:

Em casas lotéricas credenciadas;

Pelo site Loterias Online Caixa;

Pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS);

Ou pelo Internet Banking Caixa (para correntistas).

Se ninguém ganhar, o prêmio pode acumular.

Veja: