Lotofácil

Resultado Lotofácil 3762 hoje, sexta (14/08/26)

Premiação pode chegar a R$ 5 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado Lotofácil 3762 DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Novo sorteio com as Loterias Caixa trazendo o resultado da Lotofácil 3762, a partir das 21 horas. O apostador que acertar as 15 dezenas nesta sexta-feira, 14 de agosto, pode ganhar o prêmio acumulado em R$ 5 milhões.

Confira o resultado da Lotofácil

Chegou a hora do resultado! Os números sorteados na Lotofácil 3762 de hoje, dia 14, foram: 01-02-03-04-05-06-09-10-13-16-18-21-22-23-25

Premiação da Lotofácil 2026

Marcando a partir de 11 números do resultado da Lotofácil concurso 3762, os apostadores conseguem faturar no sorteio. Se houver mais de um ganhador do prêmio principal, o valor principal será dividido igualmente entre as partes.

Nas três menores faixas, são pagas quantias fixas de: R$ 25 para 13 acertos; R$ 10 para 12 acertos; e R$ 5 para 11 acertos. Os ganhadores conseguem resgatar os prêmios nas agências da Caixa apresentando o bilhete original, RG e CPF.

Em casas lotéricas, os apostadores também conseguem receber valores de até R$ 1.903,98. Além disso, as Loterias Caixa permite a transferência das quantias de apostas online para uma conta do Mercado Pago.

Todos os ganhadores tem até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado da Lotofácil concurso 2888, para retirar a quantia. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Próximo sorteio – No domingo, 16 de agosto, ocorre o sorteio da Lotofácil a partir das 11 horas (horário de Brasília).

Para‌ ‌fazer‌ ‌o‌ ‌jogo,‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌dos‌ ‌números‌ ‌pode‌ ‌ser‌ ‌feita‌ ‌pelo‌ ‌sistema,‌ ‌automaticamente,‌ ‌ou‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌manual.‌ Embora, ‌também‌ ‌seja‌ ‌possível‌ ‌repetir‌ ‌a‌ ‌mesma‌ ‌aposta‌ ‌em‌ ‌vários‌ ‌concursos -‌ ‌modalidade‌ ‌conhecida‌ ‌como‌ ‌Teimosinha.‌ ‌Portanto, o ‌apostador‌ ‌pode‌ ‌escolher‌ ‌concorrer‌ ‌com‌ ‌ela‌ ‌por‌ ‌3,‌ ‌6,‌ ‌12,‌ ‌18‌ ‌ou‌ ‌24‌ ‌sorteios seguidos.‌ ‌

As apostas podem ser feitas até uma hora antes da premiação nas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Os‌ ‌sorteios‌ ‌da‌ ‌Lotofácil‌ ‌são‌ ‌realizados‌ ‌quase‌ ‌todos‌ ‌os‌ ‌dias: de‌ ‌segunda-feira‌ ‌a‌ ‌sexta,‌ ‌sempre‌ ‌no‌ ‌mesmo‌ ‌horário,‌ ‌às‌ ‌21h.‌

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Resultado da Lotofácil de hoje 3761

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3761 e rateio de quinta (13/08/26)

Dezenas sorteadas na Lotofácil 3760

Morador de Uberaba acerta sozinho a Lotofácil e leva R$ 6,6 milhões

Resultado da Lotofácil de hoje 3760

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3760, quarta (12/8/26)

Resultado da Lotofácil de hoje 3759

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3759 e rateio de terça (11/08/26)

Como apostar na Lotofácil 3759

Lotofácil de hoje tem novo prêmio de R$ 2 milhões em jogo

Resultado da Lotofácil de hoje 3758

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3758 e rateio (10/08/26)

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes