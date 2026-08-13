Morador de Uberaba acerta sozinho a Lotofácil e leva R$ 6,6 milhões

Morador de Uberaba acerta sozinho a Lotofácil e leva R$ 6,6 milhões

Um morador de Uberaba, em Minas Gerais, foi o único vencedor do prêmio principal da Lotofácil 3760, sorteada nesta quarta-feira (12). O bilhete acertou as 15 dezenas e garantiu R$ 6.666.614,93. A aposta foi registrada por meio de canais eletrônicos das Loterias, na modalidade simples, com 16 números apostados.

Dezenas sorteadas na Lotofácil 3760

As dezenas sorteadas no concurso foram: 02 – 04 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Onde saiu o prêmio de R$ 6,6 milhões?

O único bilhete que acertou os 15 números da Lotofácil 3760 foi registrado em:

Uberaba (MG)

Canal: Loterias em canais eletrônicos

Tipo: aposta simples

Dezenas apostadas: 16

Acertos: 15

Prêmio: R$ 6.666.614,93

A informação faz de Uberaba a cidade onde foi registrada a aposta vencedora do concurso 3760.

Premiação da Lotofácil 3760

Além do prêmio principal, o concurso distribuiu valores para milhares de apostas que acertaram 14, 13 e 12 dezenas:

15 acertos: 1 aposta ganhadora — R$ 6.666.614,93

14 acertos: 664 apostas ganhadoras — R$ 1.455,37

13 acertos: 20.291 apostas ganhadoras — R$ 35

12 acertos: 220.113 apostas ganhadoras — R$ 14

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo concurso da Lotofácil acontece nesta quinta-feira (13), às 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. Também segue acumulado o valor destinado ao Sorteio Especial da lotofácil Independência, que já soma R$ 145.886.838,17.

Para o concurso regular, é possível apostar até o horário limite estabelecido pela Caixa. A Lotofácil premia apostas que acertam de 11 a 15 números entre os 25 disponíveis.