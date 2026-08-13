Morador de Uberaba acerta sozinho a Lotofácil e leva R$ 6,6 milhões
Loto registrou ganhadores em outras faixas
Um morador de Uberaba, em Minas Gerais, foi o único vencedor do prêmio principal da Lotofácil 3760, sorteada nesta quarta-feira (12). O bilhete acertou as 15 dezenas e garantiu R$ 6.666.614,93. A aposta foi registrada por meio de canais eletrônicos das Loterias, na modalidade simples, com 16 números apostados.
Dezenas sorteadas na Lotofácil 3760
As dezenas sorteadas no concurso foram: 02 – 04 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
Onde saiu o prêmio de R$ 6,6 milhões?
O único bilhete que acertou os 15 números da Lotofácil 3760 foi registrado em:
Uberaba (MG)
Canal: Loterias em canais eletrônicos
Tipo: aposta simples
Dezenas apostadas: 16
Acertos: 15
Prêmio: R$ 6.666.614,93
A informação faz de Uberaba a cidade onde foi registrada a aposta vencedora do concurso 3760.
Premiação da Lotofácil 3760
Além do prêmio principal, o concurso distribuiu valores para milhares de apostas que acertaram 14, 13 e 12 dezenas:
- 15 acertos: 1 aposta ganhadora — R$ 6.666.614,93
- 14 acertos: 664 apostas ganhadoras — R$ 1.455,37
- 13 acertos: 20.291 apostas ganhadoras — R$ 35
- 12 acertos: 220.113 apostas ganhadoras — R$ 14
Próximo sorteio da Lotofácil
O próximo concurso da Lotofácil acontece nesta quinta-feira (13), às 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. Também segue acumulado o valor destinado ao Sorteio Especial da lotofácil Independência, que já soma R$ 145.886.838,17.
Para o concurso regular, é possível apostar até o horário limite estabelecido pela Caixa. A Lotofácil premia apostas que acertam de 11 a 15 números entre os 25 disponíveis.