Sorteios das loterias da Caixa têm novo horário a partir de novembro

Sorteios vão começar 1 hora mais tarde

Escrito por Anny Malagolini
A Caixa Econômica Federal anunciou mudança nos horários dos sorteios das loterias, que a partir do dia 3 de novembro vão ocorrer mais tarde. Os principais resultados serão extraídos mais tarde, às 21h, e a Loteria Federal será sorteada às 20h, e não mais às 19h. Ambos os horários são de acordo com Brasília.

As apostas devem ser encerradas uma hora antes do sorteio. Os apostadores podem voltar a jogar após o sorteio, às 22h.

Horário dos sorteios das loterias da Caixa 2025

Veja abaixo os dias, horários e preços atualizados em 2025.

Mega-Sena

A Mega-Sena é o principal jogo da Caixa e realiza sorteios três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados, a partir das 21h. O valor da aposta mínima é de R$ 6,00, com seis números escolhidos entre 60 disponíveis.

Lotofácil

Conhecida pela facilidade de acertar, essa loteria tem sorteios de segunda a sábado, às 21h. A aposta mínima, com 15 números marcados, custa R$ 3,50.

Quina

A Quina é sorteada de segunda a sábado, também às 21h. Para participar, o jogador escolhe de 5 a 15 números entre 80. A aposta simples custa R$ 3,00.

Lotomania

A Lotomania tem sorteios às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21h. A aposta é única, com 50 números escolhidos entre 100, e o valor é de R$ 3,00.

Dupla Sena

Com dois sorteios em cada concurso, a Dupla Sena acontece às segundas, quartas e sextas, às 21h. A aposta mínima, com seis números, custa R$ 3,00.

  • Super Sete

A modalidade Super Sete tem sorteios três vezes por semana, nas segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21h. A aposta simples custa R$ 3,00.

  • Timemania

Indicada aos fãs de futebol, a Timemania é sorteada às terças, quintas e sábados, às 21h. O jogador escolhe dez números e um time do coração, por R$ 3,50.

  • Dia de Sorte

O Dia de Sorte também realiza sorteios às terças, quintas e sábados, às 21h. Na aposta mínima, o jogador escolhe sete números e um mês da sorte, pagando R$ 2,00.

  • Loteria Federal

A tradicional Loteria Federal realiza sorteios duas vezes por semana, às quartas e aos sábados, por volta das 20h. O bilhete inteiro custa R$ 40,00, mas pode ser comprado em frações de R$ 4,00 cada.

  • +Milionária

A +Milionária é uma das apostas mais recentes da Caixa e tem sorteios às quartas e aos sábados, às 21h. O preço da aposta mínima é R$ 6,00.

  • Loteca

Voltada para os apaixonados por futebol, a Loteca tem concursos semanais que envolvem palpites sobre partidas. Os resultados costumam ser divulgados na segunda-feira, após o encerramento da rodada. A aposta mínima custa R$ 4,00.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

