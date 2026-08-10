Loterias

Lotomania 2961: veja o resultado do concurso de segunda (10/8)

Os R$ 9,3 milhões podem sair hoje

Escrito por Anny Malagolini
resultado da lotomania 2961 DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

SÃO PAULO — A Lotomania pode pagar um prêmio estimado em R$ 9,3 milhões no concurso 2961, que será realizado nesta segunda-feira (10). Para arrematar a bolada principal, o apostador precisa acertar as 20 dezenas sorteadas.

Resultado da Lotomania 2961 hoje

Confira o resultado da Lotomania 2961: 04 – 09 – 10 – 20 – 25 – 26 – 32 – 38 – 39 – 47 – 50 – 52 – 53 – 58 – 62 – 63 – 77 – 80 – 89 – 91

Além da faixa principal, a Lotomania também premia quem faz 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos. A modalidade ainda tem uma regra diferente das demais loterias: também ganha prêmio quem não acerta nenhum dos 20 números sorteados. A própria Caixa informa que a aposta simples custa R$ 3,00 e que os sorteios da Lotomania acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21h.

Assim que o sorteio for finalizado, a Caixa divulga os números oficiais e a divisão dos prêmios por faixa de acerto. O DCI acompanha a apuração e atualiza o resultado com as dezenas sorteadas.

Caso ninguém acerte a faixa principal, o prêmio acumula para o próximo sorteio da modalidade. Na Lotomania, também há premiação para a faixa de zero acertos, uma característica que costuma chamar a atenção dos apostadores.

Para jogar na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 00 e 99. Em cada concurso, são sorteadas 20 dezenas.

Ganham prêmios os jogos que acertam:

20 números;
19 números;
18 números;
17 números;
16 números;
15 números;
ou nenhum número.

A aposta custa R$ 3,00 e pode ser feita em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Ganhadores da loteria que ficaram famosos

Ganhadores da loteria que ficaram famosos: quem investiu milhões e quem perdeu toda a…

Resultado da Timemania 2424

Resultado da Timemania 2424 hoje: números do sorteio de terça

Resultado da Lotomania 2958 hoje

Resultado da Lotomania 2958: as vinte dezenas desta segunda sorteadas

Confira o resultado da Lotofácil, Mega-Sena, Quina e Loteria Federal deste domingo

Confira o resultado da Lotofácil, Mega-Sena, Quina e Loteria Federal deste domingo…

Resultado da Lotomania 2957 hoje

Resultado da Lotomania 2957: as vinte dezenas desta sexta sorteadas

Resultado da Lotomania 2956 hoje

Resultado da Lotomania 2956: confira as dezenas desta quarta

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes