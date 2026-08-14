Lotomania 2963: veja o resultado do concurso de sexta (14/8)

Lotomania 2963: veja o resultado do concurso de sexta (14/8)

SÃO PAULO — A Lotomania pode pagar um prêmio estimado em R$ 12 milhões no concurso 2963, que será realizado nesta segunda-feira (10). Para arrematar a bolada principal, o apostador precisa acertar as 20 dezenas sorteadas.

Resultado da Lotomania 2963 hoje

Confira o resultado da Lotomania 2963: 00 – 09 – 11 – 15 – 16 – 25 – 31 – 33 – 35 – 38 – 39 – 41 – 42 – 52 – 63 – 70 – 74 – 79 – 83 – 89

Além da faixa principal, a Lotomania também premia quem faz 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos. A modalidade ainda tem uma regra diferente das demais loterias: também ganha prêmio quem não acerta nenhum dos 20 números sorteados. A própria Caixa informa que a aposta simples custa R$ 3,00 e que os sorteios da Lotomania acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21h.

Assim que o sorteio for finalizado, a Caixa divulga os números oficiais e a divisão dos prêmios por faixa de acerto. O DCI acompanha a apuração e atualiza o resultado com as dezenas sorteadas.

Caso ninguém acerte a faixa principal, o prêmio acumula para o próximo sorteio da modalidade. Na Lotomania, também há premiação para a faixa de zero acertos, uma característica que costuma chamar a atenção dos apostadores.

Para jogar na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 00 e 99. Em cada concurso, são sorteadas 20 dezenas.

Ganham prêmios os jogos que acertam:

20 números;

19 números;

18 números;

17 números;

16 números;

15 números;

ou nenhum número.

A aposta custa R$ 3,00 e pode ser feita em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.