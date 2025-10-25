Loterias

Mega, Lotofácil, Federal e resultados das loterias de sábado (25/10)

Prêmios chegam a R$ 164 milhões

Escrito por Anny Malagolini
As Loterias CAIXA deste sábado, 25 de outubro de 2025, trazem sete sorteios e os prêmios chegam a R$ 164 milhões. O destaque do dia é para a Mega-Sena, que pode pagar até R$ 95 milhões, em sorteio previsto para às 20h.

Mega-Sena

No concurso deste sábado, o prêmio da Mega-Sena está estimado em R$ 95 milhões após acumular no último sorteio. O jogo é simples: o apostador escolhe de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis no volante. Ganha quem acertar 6 dezenas, mas há também prêmios para quem acerta 4 ou 5 números (quadra e quina).

Horário do sorteio: às 20h (de Brasília)
Apostas: podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online.

Quina

O prêmio estimado para hoje é de R$ 17,5 milhões. O apostador escolhe de 5 a 15 números entre 80 possíveis. Ganha o prêmio principal quem acerta os 5 números sorteados, e há prêmios menores para 2, 3 ou 4 acertos.

Horário do sorteio: também às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil oferece neste sábado um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre 25. Ganha o prêmio máximo quem acertar 15 dezenas. Também há prêmios para 11, 12, 13 e 14 acertos.

Horário do sorteio: às 20h, com apostas até as 19h.

Timemania

Para os apaixonados por futebol, a Timemania une sorte e torcida. O prêmio de hoje é de R$ 39 milhões.

Horário do sorteio: às 20h, com sorteios sempre às terças, quintas e sábados.

+Milionária

Criada para oferecer prêmios maiores, a +Milionária pode pagar até R$ 10 milhões neste sábado.
O apostador escolhe 6 números entre 50 e 2 trevos de 1 a 6. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar os 6 números e os 2 trevos.

Horário do sorteio: às 20h, com apostas até 19h.

Dia de Sorte

Na Dia de Sorte, o jogador escolhe de 7 a 15 números entre 31 e também um mês de sorte.
São sorteados 7 números e um mês, e quem acerta todos leva o prêmio principal, estimado em R$ 200 mil neste sábado.

Horário do sorteio: às 20h, com apostas até 19h.

Federal

Os prêmios da loteria Federal 6012 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.

