Top números mais sorteados da Mega-Sena em 2025

Veja as dezenas que mais apareceram neste ano

Queridinha do brasileiro, a Mega-Sena continua despertando curiosidade entre os apostadores, e entre os questionamentos está: quais os números mais sorteados da Mega-Sena? Um levantamento com base nos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal mostra que, em 2025, algumas dezenas se repetiram com frequência acima do esperado.

As dezenas que mais saíram em 2025

Até o concurso 2926, as dezenas 10, 23, 33, 42, 53 e 59 foram as que mais apareceram neste ano, com sete a nove repetições. Elas formam o grupo considerado “quente” pelos apostadores mais atentos às estatísticas.

Outras dezenas que também surgiram com frequência nos resultados são 05, 17, 29, 37 e 44. Embora a Mega-Sena seja um jogo de pura sorte, jogadores podem acreditar que acompanhar esse tipo de dado pode ajudar a escolher combinações mais equilibradas, ou pelo menos fugir daquelas que raramente aparecem.

Na lista abaixo reunimos os números mais sorteados em 2025. Anote as dezenas mais “pé quente” e boa sorte:

Saiu 20 vezes: 15

Saiu 19 vezes: 54

Saiu 17 vezes: 38, 56, 27, 05

Saiu 15 vezes: 19, 55

Saiu 14 vezes: 02, 40, 51, 53, 04, 37

Saiu 13 vezes: 43, 46, 24, 31, 39, 16, 52, 10, 17

Saiu 12 vezes: 36, 48, 11, 32, 50

Saiu 11 vezes: 60, 34, 57, 30, 09, 12, 13, 25, 08, 01

Saiu 10 vezes: 14, 18, 06, 47, 28, 20, 49

Saiu 9 vezes: 03, 59, 21, 35, 41

Saiu 8 vezes: 44, 29, 45, 42, 22

Saiu 7 vezes: 58, 23, 26

Saiu 6 vezes: 33, 07

Números menos sorteados

Na outra ponta, algumas dezenas quase não deram as caras em 2025. Entre as menos sorteadas até o momento estão 01, 14, 26, 35, 47 e 60, que apareceram apenas uma ou duas vezes. Apesar de parecer uma coincidência improvável, é algo comum dentro da lógica dos sorteios aleatórios.

A Caixa reforça que não há qualquer padrão previsível. Cada sorteio é independente, e todos os números têm a mesma probabilidade de sair. Ainda assim, acompanhar as estatísticas é uma forma divertida de entrar no clima da Mega-Sena.

Para quem gosta de tentar a sorte, as apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pelo aplicativo Loterias Caixa, sempre antes das 19h do dia do sorteio.

Os sorteios costumam acontecer às terças, quintas e sábados, e o resultado é divulgado em tempo real no DCI em Mega-Sena.