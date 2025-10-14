Mega-Sena

Top números mais sorteados da Mega-Sena em 2025

Veja as dezenas que mais apareceram neste ano

Escrito por Anny Malagolini
Números mais sorteados da Mega-Sena Foto: DCI

Queridinha do brasileiro, a Mega-Sena continua despertando curiosidade entre os apostadores, e entre os questionamentos está: quais os números mais sorteados da Mega-Sena? Um levantamento com base nos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal mostra que, em 2025, algumas dezenas se repetiram com frequência acima do esperado.

As dezenas que mais saíram em 2025

Até o concurso 2926, as dezenas 10, 23, 33, 42, 53 e 59 foram as que mais apareceram neste ano, com sete a nove repetições. Elas formam o grupo considerado “quente” pelos apostadores mais atentos às estatísticas.

Outras dezenas que também surgiram com frequência nos resultados são 05, 17, 29, 37 e 44. Embora a Mega-Sena seja um jogo de pura sorte, jogadores podem acreditar que acompanhar esse tipo de dado pode ajudar a escolher combinações mais equilibradas, ou pelo menos fugir daquelas que raramente aparecem.

Na lista abaixo reunimos os números mais sorteados em 2025. Anote as dezenas mais “pé quente” e boa sorte:

  • Saiu 20 vezes: 15
  • Saiu 19 vezes: 54
  • Saiu 17 vezes: 38, 56, 27, 05
  • Saiu 15 vezes: 19, 55
  • Saiu 14 vezes: 02, 40, 51, 53, 04, 37
  • Saiu 13 vezes: 43, 46, 24, 31, 39, 16, 52, 10, 17
  • Saiu 12 vezes: 36, 48, 11, 32, 50
  • Saiu 11 vezes: 60, 34, 57, 30, 09, 12, 13, 25, 08, 01
  • Saiu 10 vezes: 14, 18, 06, 47, 28, 20, 49
  • Saiu 9 vezes: 03, 59, 21, 35, 41
  • Saiu 8 vezes: 44, 29, 45, 42, 22
  • Saiu 7 vezes: 58, 23, 26
  • Saiu 6 vezes: 33, 07

Números menos sorteados

Na outra ponta, algumas dezenas quase não deram as caras em 2025. Entre as menos sorteadas até o momento estão 01, 14, 26, 35, 47 e 60, que apareceram apenas uma ou duas vezes. Apesar de parecer uma coincidência improvável, é algo comum dentro da lógica dos sorteios aleatórios.

A Caixa reforça que não há qualquer padrão previsível. Cada sorteio é independente, e todos os números têm a mesma probabilidade de sair. Ainda assim, acompanhar as estatísticas é uma forma divertida de entrar no clima da Mega-Sena.

Para quem gosta de tentar a sorte, as apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pelo aplicativo Loterias Caixa, sempre antes das 19h do dia do sorteio.

Os sorteios costumam acontecer às terças, quintas e sábados, e o resultado é divulgado em tempo real no DCI em Mega-Sena.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Resultado da Mega-Sena 2918 e os números de terça

Resultado da Mega-Sena 2904 e os números de quinta-feira

Resultado da Mega-Sena 2897 e os números de terça-feira

Entenda a nova divisão de prêmios da Mega-Sena e o que muda

Resultado da Mega-Sena 2895 e os números de quinta-feira

Mega-Sena 2891: prêmio acumulado rende R$ 181 mil na poupança

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes