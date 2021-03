Os resultados das Loterias da Caixa de hoje, quarta-feira, 10 de março, podem entregar diversos prêmios milionários para os apostadores que acertarem as dezenas. Serão sorteadas as seguintes modalidades hoje: Lotofácil 2177, Quina 5511, Loteria Federal 5545, Super Sete 65 e Mega-Sena 2351.

A transmissão ao vivo dos resultados das Loterias da Caixa ocorre no perfil da Caixa no Youtube, a partir das 20 horas.

Resultados das Loterias da Caixa

Confira a seguir as dezenas que foram sorteadas nos resultados das Loterias da Caixa.

Resultado da Lotofácil 2177

O sorteio da Lotofácil 2177 tem um prêmio previsto de R$ 1,5 milhão na faixa principal do jogo.

Os números do sorteio foram: 01 16 14 08 03 22 10 15 19 24 04 07 12 20 17. Leva a bolada quem acertou todas as dezenas.

Resultado da Mega-Sena 2351

O prêmio para quem acertar o resultado da Mega-Sena de hoje é de R$ 27 milhões.

Os números sorteados pelas Loterias Caixa foram: 35 49 19 22 47 41. Leva a bolada quem acertou os números premiados.

Resultado da Quina 5511

O jogo da Quina 5511 está com um prêmio acumulado em R$ 7 milhões hoje.

Os números premiados no sorteio foram: 63 24 23 37 12

Resultado do Super Sete 65

Quem acertar as sete colunas do Super Sete 65 tem a chance de faturar a bolada de R$ 3 milhões previstas no sorteio.

As dezenas premiadas no jogo foram: 9 – 3 – 3 – 7 – 2 – 3 – 6

Resultado da Loteria Federal 5545 – resultados das Loterias da Caixa

A faixa principal da Loteria Federal 5545 promete pagar um prêmio regular de R$ 500 mil.

Confira seguir os bilhetes que saíram no jogo de hoje: