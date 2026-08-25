Caixa realiza sorteio da Mega-Sena acumulada em R$ 3,5 milhões hoje

Nesta terça-feira, 25, a Loterias Caixa sorteia as dezenas da Mega-Sena concurso 3049 com prêmio acumulado em R$ 3,5 milhões. O evento ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

A partir das 21h (horário de Brasília) serão revelados os números e quem quiser concorrer ao prêmio pode fazer a aposta até uma hora antes do sorteio. A comercialização dos jogos da Mega-Sena será feita em lotéricas e nos canais eletrônicos: aplicativo Loterias Caixa ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

O valor mínimo da compra online é de R$ 30, portanto dá para fazer diversas apostas até completar o valor, adicionar números na aposta ou concorrer também em outras modalidades. Para participar com cota de bolão, os jogadores devem ir até uma lotérica.

Mega-Sena concurso 3049

O volante da Mega-Sena é composto por 60 dezenas e o jogador pode marcar de seis a 15, de forma manual ou aleatória – pelo sistema. A aposta simples com seis números sai por R$ 6.

Para ter mais chances de conseguir o prêmio máximo, é possível participar de bolão da Mega-Sena 3046. Para concorrer, o valor mínimo é de R$ 10,00. O mínimo é de duas cotas e o máximo de 100 – dependendo da quantidade de números selecionados no volante. O jogador pode selecionar as dezenas ou solicitar ao atendente da lotérica a escolha pelo sistema.

seis números, o mínimo é de duas e máximo de nove cotas;

sete números, o mínimo de é duas e máximo de 63 cotas;

De oito a 15 números, o mínimo de é duas e máximo de 100 cotas.

Ganhadores hoje

A aposta que tiver todos os números da Mega ganha o prêmio da faixa principal. Se o jogo tiver de sete a 15 dezenas, é só conferir se neste grupo de números escolhidos estão todos os que foram sorteados. Ainda dá para ganhar prêmios acertando parcialmente o resultado: cinco ou quatro números.

Todos os resultados da Mega-Sena e demais modalidades podem ser consultados em nossa página de loterias. Lembre-se: os sortudos do concurso devem resgatar a quantia em até 90 dias corridos.

Como receber o prêmio? Nas agências da Caixa apresentando o RG, CPF e o bilhete premiado, os ganhadores podem sacar qualquer quantia. Valores menores que R$ 1.903,98, os ganhadores também podem receber em casa lotéricas, de acordo com a Caixa.

Como receber o prêmio de aposta online? As apostas registradas nos canais eletrônicos da Caixa (aplicativo ou site), além das opções citadas, os sortudos da Mega-Sena desta quinta-feira podem transferir a quantia para uma conta do Mercado Pago.

O próximo concurso da Mega Sena está previsto para quinta, 27. As apostas podem ser realizadas até às 19h do dia do sorteio. O jogo inicial custa R$ 4,50 e dá direito a escolha de 6 números. Além das tradicionais lotéricas, os apostares também podem jogar pela internet, no site da Caixa.

Jogue com responsabilidade!