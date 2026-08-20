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Mega-Sena hoje sorteia bolada de R$ 50 milhões

Sorteio da Mega-Sena paga hoje R$ 50 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Mega-Sena concurso 3047 Mega-Sena - Crédito: DCI
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Nesta quinta-feira, 20, a Loterias Caixa sorteia as dezenas da Mega-Sena concurso 3047 com prêmio acumulado em R$ 50 milhões. O evento ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

A partir das 21h (horário de Brasília) serão revelados os números e quem quiser concorrer ao prêmio pode fazer a aposta até uma hora antes do sorteio. A comercialização dos jogos da Mega-Sena 3047 será feita em lotéricas e nos canais eletrônicos: aplicativo Loterias Caixa ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

O valor mínimo da compra online é de R$ 30, portanto dá para fazer diversas apostas até completar o valor, adicionar números na aposta ou concorrer também em outras modalidades. Para participar com cota de bolão, os jogadores devem ir até uma lotérica.

Mega-Sena concurso 3047

O volante da Mega-Sena é composto por 60 dezenas e o jogador pode marcar de seis a 15, de forma manual ou aleatória – pelo sistema. A aposta simples com seis números sai por R$ 6.

Para ter mais chances de conseguir o prêmio máximo, é possível participar de bolão da Mega-Sena 3046. Para concorrer, o valor mínimo é de R$ 10,00. O mínimo é de duas cotas e o máximo de 100 – dependendo da quantidade de números selecionados no volante. O jogador pode selecionar as dezenas ou solicitar ao atendente da lotérica a escolha pelo sistema.

seis números, o mínimo é de duas e máximo de nove cotas;

sete números, o mínimo de é duas e máximo de 63 cotas;

De oito a 15 números, o mínimo de é duas e máximo de 100 cotas;

Qual o resultado da Mega-Sena anterior?

O resultado anterior da Mega-Sena foi o do concurso 3046.

Jogue com responsabilidade!

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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