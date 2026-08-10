Mega-Sena

Como o ganhador do bolão de R$ 165 milhões pode resgatar o prêmio da Mega-Sena

Bolão ganhador do prêmio tinha 100 cotas e o resgate do dinheiro é individual

Escrito por Anny Malagolini
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O bolão que acertou sozinho as seis dezenas do concurso 3042 da Mega-Sena, realizado neste domingo, 9 de agosto de 2026, garantiu um prêmio de R$ 164.895.645. A aposta foi registrada em Fortaleza (CE), na Loteria Aldeota, e é formada por 100 cotas. Os números sorteados foram 02, 05, 10, 35, 40 e 53.

Por se tratar de um prêmio milionário, o pagamento não pode ser feito em uma casa lotérica. O resgate deve ser realizado em uma agência da Caixa Econômica Federal, com a apresentação do comprovante original da aposta e de um documento de identificação do ganhador. A Caixa informa que as agências estão habilitadas a pagar prêmios de qualquer valor.

No caso de um bolão, cada participante deve ficar atento ao comprovante correspondente à sua cota. A Caixa orienta que o apostador pode escrever o próprio nome e CPF no verso do recibo, medida que ajuda a identificar o titular do prêmio. Para bolões, existe ainda o recibo individual de cota, que deve ser guardado pelo participante.

Como o prêmio total é dividido entre as 100 cotas, o valor destinado a cada participante dependerá da quantidade de cotas adquiridas por ele. O pagamento é feito individualmente conforme a participação registrada no bolão, e não simplesmente entregue a uma única pessoa para posterior divisão.

Prazo para retirar o prêmio da Mega-Sena

O vencedor não precisa sacar o dinheiro imediatamente, mas existe um prazo para solicitar o pagamento. De acordo com a Caixa, os prêmios das loterias prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, o valor é destinado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Por isso, quem participou do bolão vencedor deve manter o recibo em segurança e procurar uma agência da Caixa para iniciar o processo de pagamento. Em prêmios iguais ou superiores a R$ 10 mil, o pagamento ocorre no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação dos documentos necessários.

O comprovante da aposta é o documento que permite solicitar o prêmio. Por isso, a recomendação é evitar compartilhar fotos do bilhete, principalmente em redes sociais, e mantê-lo em local seguro até a conclusão do resgate.

No caso de apostas físicas, também é importante conferir se o recibo está íntegro e legível. A Caixa estabelece que os comprovantes não podem apresentar avarias ou rasuras que impeçam a verificação de sua autenticidade.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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