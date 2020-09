Os números sorteados na noite de sábado (05), pelas Loterias Caixa, em São Paulo, são 01 – 06 – 21 – 29 – 36 – 59. A próxima Mega-Sena, concurso 2297 será na quarta-feira (9) com prêmio estimado em R$ 2,5 milhões.

A Mega-Sena concurso 2.296 saiu para duas apostas, uma de Campinas e outra feita pela internet. Cada um receberá o prêmio de R$ 47.160.446,98. Os números sorteados na noite de sábado (05), pelas Loterias Caixa, em São Paulo, são 01 – 06 – 21 – 29 – 36 – 59.

Quanto vai pagar a Mega-Sena concurso 2297?

A Mega-Sena concurso 2297 será na quarta-feira (9) com prêmio estimado em R$ 2,5 milhões. O sorteio será a partir das 20 horas.

Como apostar na próxima Mega-Sena?

Algumas observações são importantes para quem quer se dar bem na Mega-Sena acumulada. Dessa forma, as principais dicas sobre o concurso são:

Olhe os resultados de concursos anteriores e os anote. Dessa forma, você observará, de forma clara, os conjuntos já sorteados e dezenas menos prováveis para aposta;

Observe padrões de apostas. Isto é, dezenas mais sorteadas, consecutivas repetições de números etc;

Em concursos como a Mega-Sena, raramente todas as dezenas sejam pares ou ímpares. Portanto, diversifique as combinações;

No mínimo, dois números pares ou dois ímpares são sorteados;

Ao todo, são 60 números, sendo 30 pares e 30 ímpares. Por isso, siga combinações de 50% de números terminados em 0,2,4,6,8 e 50% terminados em 1,3,5,9. Contudo, terminações com o número 7 são as mais raras;

Descarte também as apostas com 5 x 1, ou seja, 5 pares e 1 ímpar ou vice-versa. De acordo com a probabilidade de sorteio neste esquema, há 8 milhões de possibilidades de combinações raras de acontecer no concurso da Mega-Sena.

Como apostar na Mega-Sena acumulada?

Existem ferramentas úteis que podem auxiliar o apostador na hora de tentar a sorte na Mega-Sena acumulada. Por exemplo:

Simulador da Mega-Sena

O simulador da Mega-Sena pode ser uma ferramenta importante para saber como apostar bem. Há vários sites na internet, que com uma busca rápida no Google, é possível simular combinações. Em geral, as plataformas que realizam este tipo de simulacro, possuem históricos de apostas, números mais sorteados e menos prováveis, padrões de concursos, mas também a montagem de novas combinações.

Portanto, essa pode ser uma ótima maneira de aumentar suas chances de ganhar, mesmo que ainda é uma aposta de sorte do jogador.

Teimosinha

Já a teimosinha é outra modalidade de aposta, mas não exclusiva da Mega-Sena. Sendo assim, a Lotofácil e a Quina, por exemplo, podem ser apostadas a partir desta estratégia. Dessa maneira, você escolhe os números preferidos e com as probabilidades, as chances mudam.

