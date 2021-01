Loterias Caixa realiza 8 sorteios extras da Mega-Sena em 2021

A Loterias Caixa iniciou na última terça-feira (26) os sorteios da Mega-Semana de 2021. Ao longo do ano serão oito semanas especiais que contarão com um concurso a mais da Mega-Sena.

No calendário regular dos sorteios, a Mega-Sena ocorre duas vezes por semana, às quartas e sábados. Já nas Mega-Semanas, o apostador tem uma chance extra para concorrer aos prêmios milionários da Mega-Sena. Nessas semanas especiais, os sorteios são às terças e quintas-feiras e aos sábados.

As apostas seguem as mesmas regras dos concursos da Mega-Sena. O apostador pode fazer a sua fezinha até às 19h nas casas lotéricas ou pelo Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br). A aposta simples custa R$ 4,50.

Para jogar, basta selecionar, ao menos, 6 números – dentre 60 disponíveis – e marcar no volante da Mega–Sena. Pagando valores maiores, é possível ainda escolher até 15 números no bilhete, o que aumenta as chances de ganhar.

A escolha das dezenas também pode ser feita por meio da Supresinha, que é quando o sistema seleciona os números aleatoriamente. Além disso, o apostador consegue optar pela Teimosinha e concorrer a dois, quatro ou oito concursos consecutivos com a mesma combinação de dezenas.

O prêmio da faixa principal é entregue para quem acertar as dezenas sorteadas. Mas, os jogos que tiverem cinco e quatro acertos, também recebem prêmios.

Os resultados de todos os sorteios da Mega-Sena podem ser conferidos em Loterias Caixa.

O que é a Mega-Semana?

A Mega-Semana foi criada em dezembro de 2010 para adequar o número do concurso da Mega da Virada e, devido à boa aceitação do público, foi estendida para mais semanas a partir do ano seguinte. Os sorteios extras são exclusividade da Mega-Sena, a modalidade mais vendida e que oferece os maiores prêmios das Loterias.

Para 2021, estão agendadas oito Mega-Semanas: de Verão, em janeiro; de Páscoa, em abril; das Mães, em maio; de Férias, em julho; dos Pais, em agosto; de Primavera, em setembro; da Sorte, em outubro; e de Natal, em dezembro.

Confira a seguir o calendário completo das Mega-Semanas de 2021.

Mega-Semana de Verão

26/01 (terça) – concurso 2338;

28/01 (quinta) – concurso 2339;

30/01 (sábado) – concurso 2340.

Mega-Semana de Páscoa

06/04 (terça) – concurso 2359;

08/04 (quinta) – concurso 2360;

10/04 (sábado) – concurso 2361.

Mega-Semana das Mães

04/05 (terça) – concurso 2368;

06/05 (quinta) – concurso 2369;

08/05 (sábado) – concurso 2370.

Mega-Semana de Férias

29/06 (terça) – concurso 2385;

01/06 (quinta) – concurso 2386;

03/06 (sábado) – concurso 2387.

Mega-Semana dos Pais

10/08 (terça) – concurso 2398;

12/08 (quinta) – concurso 2399;

14/08 (sábado) – concurso 2400.

Mega-Semana da Primavera

28/09 (terça) – concurso 2413;

30/09 (quinta) – concurso 2414;

02/09 (sábado) – concurso 2415.

Mega-Semana da Sorte

19/10 (terça) – concurso 2420;

21/10 (quinta) – concurso 2421;

23/10 (sábado) – concurso 2422.

Mega-Semana de Natal

07/12 (terça) – concurso 2435;

09/12 (quinta) – concurso 2436;

11/12 (sábado) – concurso 2437.

Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?

Na próxima quinta-feira, dia 28 de janeiro, ocorre o segundo sorteio da Mega-Semana de Verão. O concurso 2339 da Mega-Sena está com o prêmio acumulado em R$ 4 milhões.

Para fazer a sua aposta, basta ir até uma lotérica ou pelo site Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Em observância às orientações para prevenção ao novo coronavírus, o acesso do público ao Espaço Loterias CAIXA foi reduzido. Os sorteios são transmitidos ao vivo diariamente pela televisão e pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).