Saiba quais foram os maiores prêmios da Mega-Sena e como apostar

Que a Mega-Sena já mudou a vida de muitas pessoas com seus prêmios exorbitantes, isso todo mundo sabe. Mas ao longo da existência desta modalidade, alguns valores se destacaram como os maiores prêmios da modalidade de sorteios da Loterias Caixa.

Em seus 24 anos desde sua criação já foram realizados mais de 2,3 mil sorteios. Dentro desse número, estão inclusos 19 concursos Mega da Virada.

O sorteio especial de fim de ano é muito esperado pelos fãs de loterias que sonham em mudar de vida do dia para noite. Mas se engana quem pensa que a Mega da Virada é o único concurso que paga os melhores prêmios.

Por causa da sua difícil, mas não impossível, probabilidade de acerto – sendo de uma em 50.063.860 – muitos concurso acumulam. Dessa forma, isso pode se prolongar por meses e, por consequência, aumentando gradativamente o valor do prêmio.

Neste ano, a Mega-Sena bateu seu recorde de acumulações, após ninguém acertar os seis números sorteados por 16 concursos seguidos. O acúmulo começou com o primeiro concurso de 2020.

Contudo, o prêmio de R$ 211,6 milhões só saiu no dia 22 de fevereiro, entrando para a história como um dos maiores da Mega-Sena. Nele, houveram duas apostas premiadas.

Quais foram os maiores prêmios da Mega-Sena?

Quando falamos em maiores prêmios da Mega-Sena, primeiramente vem o pensamento do valor sorteado. Entretanto, nem sempre quem ganha na sena, pode levar o prêmio cheio.

Isso acontece porque quanto mais disputado for o concurso, maior a chance de outra pessoa fazer o mesmo jogo que você. Por isso, podemos classificar os maiores prêmios da Mega-Sena em duas categorias: maior valor sorteado e maior prêmio individual.

De acordo com o levantamento feito pelo portal Sorte Online, foram classificados o 10 maiores prêmios de cada categoria.

Maiores prêmios da Mega-Sena acumulados

2000 31 de dezembro de 2017 R$ 306.718.743,68 – O sorteio fez 17 milionários de diversos estados do país;

2220 31 de dezembro de 2019 R$ 304.213.838,63 – Quatro apostas acertaram as seis dezenas;

2110 31 de dezembro de 2018 R$ 302.536.382,72 – foram 52 apostas que acertaram os seis números;

2150 11 de maio de 2019 R$ 289.420.865,00 – uma aposta premiada que recebeu o o valor cheio;

1665 31 de dezembro de 2014 R$ 263.295.552,64 – Ao todo, 4 sortudos ficaram milionários;

1775 31 de dezembro de 2015 R$ 246.533.514,30 – Seis apostas foram premiadas;

1455 31 de dezembro de 2012 R$ 244.784.099,16 – 3 apostas que acertaram os seis números;

1560 31 de dezembro de 2013 R$ 224.677.860,08 – Total de 4 ganhadores;

1890 31 de dezembro de 2016 R$ 220.948.549,32 – 6 apostas foram premiadas;

1764 25 de novembro de 2015 R$ 205.329.753,89 – Dois sortudos levaram o prêmio

Prêmios individuais da Mega-Sena

Em primeiro lugar, o maior prêmio individual já entregue foi de R$ 289.420.865,00, concurso 2150. Assim, o sorteio, realizado em 11 de maio de 2019, é o quarto maior da história.

Logo após, em segundo lugar, está o prêmio de R$ 205.329.753,89 concurso 1764, sorteado no dia 25 de novembro de 2015.

Em terceiro lugar, é o prêmio de R$ 124.209.628,25, concurso 2161. O sorteio aconteceu no dia 16 de junho de 2019.

Já em quarto lugar, está o prêmio de R$ 120.085.143,97 do concurso 2189. O sorteio aconteceu no dia 18 de setembro de 2019.

Em sequência, no quinto lugar, está o prêmio de R$ 119.142.144,27 do concurso 1220. O sorteio aconteceu no dia seis de outubro de 2010.

No sexto lugar, está o prêmio de R$ 111.503.902,49, concurso 1575, sorteado no dia 19 de fevereiro de 2014.

Em sétimo lugar, é o prêmio de R$ 107.956.102,12, concurso 1455. O sorteio aconteceu no dia 10 de julho de 2017.

Em oito lugar, está o prêmio de R$ 105.826.358,87, concurso 2237, sorteado no dia 27 de fevereiro de 2020.

Logo depois, no nono lugar, está o prêmio de R$ 104.545.829,37 do concurso 2015. O sorteio aconteceu no dia 17 de fevereiro de 2018.

Já em décimo lugar, está o prêmio de R$ 101.484.527,44 do concurso 1924. O sorteio aconteceu no dia 26 de abril de 2017.

Como apostar?

A Mega-Sena é a modalidade mais popular entre os apostadores fiéis e aqueles que tentam a sorte de vez em quando. Por ter concursos que sempre pagam prêmios que costumam chegar a dezenas de milhões de reais, acaba atraindo muitas pessoas que sonham em mudar de vida e dar adeus ao trabalho.

O volante da Mega é composto por 60 números, mas apenas seis são sorteados. O jogador pode marcar de seis a 15 dezenas. A escolha da aposta pode ser realizada manualmente ou de forma aleatória pelo sistema – alternativa chamada de Surpresinha.

Também é possível escolher a opção Teimosinha, para concorrer em dois, quatro ou oito concursos consecutivos com o mesmo jogo. O prêmio máximo fica com quem acertar as seis dezenas. Entretanto, apostas com quatro e cinco acertos também são premiadas.

