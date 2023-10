Apostas da Mega da Virada 2023 começam dia 13; veja prêmio

As apostas para a Mega-Sena da Virada 2023 começaram no dia 13 de novembro, e horário limite para fazer o jogo termina às 14h do dia 31 de dezembro. O sorteio ocorre na noite do mesmo dia pela Caixa Econômica Federal. Mas o que os apostadores querem saber mesmo é: qual o prêmio deste ano?

Prêmio da Mega da Virada de 2023 para 2024

A premiação da Mega da Virada ainda não foi divulgada pela Caixa Econômica Federal, que só costuma anunciar a cifra em meados de novembro, pouco antes da abertura das vendas dos bilhetes.

Mas é esperado um prêmio superior aos R$ 541.969.966,29 milhões sorteados no ano passado. A modalidade tem mostrado uma evolução desde a sua criação em 2012, quando a extração pagou R$ 230 milhões. Para ter ideia do valor, o salário mínimo pago à época era de R$ 622.

Veja a tabela de premiação da Mega da Virada até hoje

2022 concurso N° 2550 R$ 541 milhões

2021 concurso N° 2440 R$ 350 milhões

2020 concurso N° 2330 R$ 300 milhões

2019 concurso N° 2220 R$ 300 milhões

2018 concurso N° 2110 R$ 300 milhões

2017 concurso N° 2000 R$ 280 milhões

2016 concurso N° 1890 R$ 220.000.000,00.

2015 concurso N° 1775 R$ 225.000.000,00.

2014 concurso N° 1665 R$ 263.000.000,00.

2013 concurso N° 1560 R$ 225.000.000,00.

2012 concurso N° 1455 R$ 245.000.000,00.

2011 concurso N° 1350: R$ 178.000.000,00.

2010 concurso N° 1245: R$ 194.000.000,00.

Como apostar na Mega da Virada 2023

A partir do dia 13 de novembro de 2023, os apostadores poderão fazer o jogo para a Mega da Virada, tanto nas casas lotéricas, quanto nos canais eletrônicos das Loterias Caixa, como o aplicativo e site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

A aposta de 6 dezenas custa R$ 5, mas o jogo pode chegar chegar a R$ 193 mil se o bilhete tiver 20 dezenas. Além disso, dá para fazer um bolão ou participar de algum organizado por casas lotéricas.

O bolões da Mega da Virada 2023 têm preço mínimo de R$ 15 e a cota não sai por menos de R$ 6. Os apostadores que preferirem comprar a cota de bolão organizado pela lotérica, poderão pagar uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Apostas online só podem ser pagas com cartão de crédito e o valor mínimo de compra é de R$ 30.

Conheças as chances de ganhar na loteria da Caixa

Qual é a chance de ganhar o prêmio?

A chance de acertar o resultado da Mega da Virada 2023 é a mesma que nos concursos regulares tanto para apostas simples, quanto para jogos com mais dezenas. Concorrendo ao prêmio com seis números a probabilidade de faturar o prêmio é de uma em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

Mas a pessoa que quiser desembolsar mais dinheiro para concorrer à bolada com 15 dezenas, nesse caso, a probabilidade é de uma em 10.003.

Critério de acumulação:

- Não existindo apostas premiadas com seis números (sena), o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números (quina);

- Não existindo apostas premiadas com seis e cinco números, o prêmio será rateado entre os acertadores de quatro números (quadra);

- Não existindo apostas premiadas em quaisquer faixas de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas.

Números mais sorteados na Mega da Virada

Segundo a Caixa, entre concursos da Mega da Virada, o número 10 é o mais sorteado na modalidade: já foram seis vezes. Os números 3, 5, 20, 33 e 36 também já apareceram em diversas extrações.

Todos os resultados anteriores da Mega da Virada

Além de levar em conta os últimos resultados para jogar na Mega da Virada 2023, os apostadores que quiserem tentar a sorte podem analisar os números mais sorteados desde 2005.

Resultado da Mega de 2022: 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59

Resultado da Mega de 2021: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 – 46

Resultado da Mega de 2020: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42

Resultado da Mega de 2019: 03 – 35 – 38 – 40 – 57 – 58

Resultado da Mega de 2018: 05 – 10 – 12 – 18 – 25 – 33

Resultado da Mega de 2017: 03 – 06 – 10 – 17 – 34 – 37

Resultado da Mega de 2016: 05 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53

Resultado da Mega da Virada 2015: 02 – 18 – 31 – 42 – 51 – 56

Resultado da Mega da Virada 2014: 01 – 05 – 11 – 16 – 20 – 56

Resultado da Mega da Virada 2013: 20 – 30 – 36 – 38 – 47 – 53

Resultado da Mega da Virada 2012: 14 – 32 – 33 – 36 – 41 – 52

Resultado da Mega da Virada 2011: 03 – 04 – 29 – 36 – 45 – 55

Resultado da Mega da Virada 2010: 02 – 10 – 34 – 37 – 43 – 50

Resultado da Mega da Virada 2009: 10 – 27 – 40 – 46 – 49 – 58

Resultado da Mega da Virada 2008: 01 – 11 – 26 – 51 – 59 – 60

Resultado da Mega da Virada 2007: 07 – 17 – 19 – 34 – 36 – 39

Resultado da Mega da Virada 2006: 10 – 14 – 32 – 47 – 50 – 56

Resultado da Mega da Virada 2005: 03 – 09 – 35 – 37 – 41 – 49

