Mega da Virada

Bolão de Presidente Venceslau leva prêmio de R$ 101,9 milhões da Mega-Sena

Bilhete feito no interior de São Paulo acertou as seis dezenas do concurso realizado nesta quinta-feira (17); aposta foi registrada com sete números

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Mega-Sena 3059 (1) DCI
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Uma aposta feita em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, acertou sozinha as seis dezenas da Mega-Sena 3059 e levou o prêmio de R$ 101,9 milhões. O sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (17), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O bilhete vencedor foi registrado na Lotérica Cantinho da Sorte e tinha sete números. A aposta foi dividida em nove cotas, de acordo com as informações divulgadas após o sorteio.

Resultado da Mega-Sena 3059

As dezenas sorteadas no concurso desta quinta-feira da Mega-Sena foram: 01 – 02 – 07 – 18 – 33 – 35

Com o acerto das seis dezenas, uma única aposta ficou com o prêmio principal acumulado.

Mega-Sena 3059 teve 98 apostas com a quina

Além do prêmio milionário, o concurso também distribuiu valores para apostas que acertaram cinco e quatro números.

Ao todo, 98 apostas fizeram a quina e receberão R$ 31.664,29 cada.

Já a quadra teve 6.697 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 763,77.

Como apostar na Mega-Sena

Para participar da Mega-Sena, o jogador precisa escolher entre seis e 20 números no volante, que reúne as dezenas de 1 a 60.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. O apostador também pode utilizar a Surpresinha, deixando que o sistema escolha as dezenas, ou a Teimosinha, para concorrer com a mesma combinação em vários concursos.

Outra opção é o Bolão da Mega-Sena, que permite participar de uma aposta em grupo. Nesse caso, o prêmio é dividido entre as cotas correspondentes.

Qual é a chance de ganhar na Mega-Sena?

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples, de seis números, é de 1 em 50.063.860.

A chance aumenta conforme o apostador marca mais dezenas, mas o preço do jogo também sobe. Com 15 números, por exemplo, a probabilidade de acertar a sena é de 1 em 10.003, enquanto a aposta custa R$ 30.030.

Na aposta máxima, com 20 números, a chance de acertar as seis dezenas chega a 1 em 1.292. O valor da aposta é de R$ 232.560.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados pela Caixa Econômica Federal. Os valores dos prêmios e a quantidade de apostas vencedoras podem ser conferidos após cada concurso nos canais oficiais da loteria.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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