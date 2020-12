Mega da Virada 2020: como chegar mais perto dos R$ 300 milhões?

Em suma, segundo a matemática, os bolões realmente aumentam as chances de ganhar a Mega da Virada dependendo da distinção de números e em diferentes cartões. O bolão da Mega da Virada tem um valor mínimo para concorrer, que é de R$ 10. As cotas do bolão não podem custar menos que R$ 5. Ou seja, com o valor mínimo o apostador tem direito a duas cotas. O máximo de cotas por bolão é 100.

Para facilitar a compreensão, as cotas do bolão são equivalentes a quantidade de apostadores. Ou seja, um bolão com 10 cotas tem 10 participantes. O número limite de cotas também varia de acordo com a quantidade de números da aposta. Um jogo com seis números pode ter no máximo nove cotas. Já um jogo com sete dezenas, pode ter no máximo 63 cotas. Já a partir de oito dezenas, o limite de cotas passa para 100.