Guia para jogar na Mega-Sena da virada em 2020/2021

Todo ano milhões de brasileiros fazem suas apostas e esperam que a sorte lhes seja favorável na mega-sena da virada. O prêmio este ano está em R$300 milhões acumulados. Embora a probabilidade de se tornar o vencedor seja cerca de 1 em 50 milhões, não custa quase nada fazer uma aposta e esperar o resultado no dia 31 de dezembro para, quem sabe, começar o próximo ano milionário. Como estamos nos aproximando da data do sorteio, o DCI fez um guia sobre a mega da virada para você entender mais sobre o jogo de sorte.

Qual o valor do premio da mega da virada?

Este ano serão sorteados, no mínimo, R$300 milhões e o premio não acumula, ou seja, alguém precisa ser o vencedor. Caso ninguém acerte os seis números, ganha quem acertar cinco e assim sucessivamente, até haver ganhadores.

Como jogar na mega da virada?

Primeiramente, você deve comprar um volante de aposta. Depois marcar de 6 a 15 números da folha. É possível também deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha).

As apostas podem ser feitas em lotéricas, pelo portal Loterias Online, pelo aplicativo Loterias Caixa para iOS e pelo Internet Banking Caixa (apenas para correntistas).

Há também a opção de adquirir um bolão nas lotéricas e fazer apostas em grupo. Segundo a Caixa, o apostador pode fazer um bolão de duas a cem cotas. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00. Além disso, é permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão.

Se o prêmio não for resgatado?

Caso o resgate não ocorra, os valores do prêmio são integralmente destinados ao FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior). Segundo dados da Caixa Econômica desde 1996, mais de R$ 1,8 bilhão em prêmios já deixou de ser resgatado. Em 2020, o valor ultrapassa os R$6 milhões.

Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos após dois dias da apresentação na agência da Caixa.

Para fazer o resgate do premio, o vencedor tem até 90 dias para se apresentar.

Quanto custa fazer uma aposta?

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Mas você pode apostar em mais dezenas, pagando mais caro, e aumentar suas chances de vencer.

Quando começam as apostas da mega da virada 2021?

As apostas para a mega da virada já estão sendo feitas desde 16 de novembro. O sorteio vai acontecer às 20h do dia 31 de dezembro. As apostas se encerram às 17h do dia 31.

Como aumentar as chances de ganhar?

Mesmo que seja um jogo de sorte, há quem afirme que é possível traçar estratégias para vencer.

O matemático Munis Niss afirma já ter ganhado na loteria mais de 40 vezes e que não é apenas sorte, é preciso ter uma estratégia. Mesmo que o acaso seja indispensável nesses momentos, é possível trabalhar com as probabilidades a seu favor também.

Segundo ele, é válido dar uma olhada no histórico dos sorteios passados para ver quais números foram sorteados mais vezes antes de fazer seus jogos. Tentar escolher a mesma quantidade de números pares e ímpares. Uma dica também é dividir a cartela em quatro quadrantes e escolher números de cada um deles. Além disso, é sempre bom fazer várias apostas para aumentar as chances.