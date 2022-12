O prêmio da Mega da Virada 2023 acumula?

A Mega da Virada vai pagar R$ 500 milhões no sorteio do dia 31 de dezembro para pelo menos um sortudo

No próximo dia 31 de dezembro, a Mega da Virada vai sortear R$ 500 milhões, o maior prêmio da história de um dos concursos especiais das Loterias Caixas. Até lá, quem quer tentar a sorte de ficar milionário pode fazer suas apostas pessoalmente nas lotéricas ou pela internet. A boa notícia é que a Mega da Virada não acumula e, por isso, pelo menos um brasileiro vai passar o ano novo com muito dinheiro no bolso.

Regras da Mega da Virada 2023

A boa notícia para o apostador é que o prêmio da Mega da Virada não acumula. Sendo assim, portanto, o prêmio da Mega da Virada vai sair para pelo menos uma pessoa. Funciona assim: caso ninguém acerte as seis dezenas, o dinheiro vai para quem acertar cinco números ou quatro e assim por diante. No entanto, na história do concurso, isso nunca aconteceu.

Como ocorre com os concursos regulares das Loterias Caixa, quem acerta cinco (quina) ou quatro números (quadra) na Mega da Virada também tem direito a uma fatia do prêmio total. De acordo com informações da Caixa, a distribuição do prêmio (que corresponde a 43,35% da arrecadação total) é feita da seguinte maneira:

- 35% vão para quem acertar seis números (sena);

- 19% vão para quem acertar a quina (cinco dezenas);

- 19% são destinados a quem acertar quatro dezenas (quadra).

Ainda dá tempo de apostar na loteria?

Para quem ainda não teve tempo de apostar na Mega da Virada 2023, saiba que os jogos podem ser feitos até o dia do sorteio, portanto, até sábado, 31/12. Segundo informações da Caixa, as apostas se encerram às 17h e o sorteio começa às 20h - ambos do horário de Brasília.

Neste ano, os apostadores podem escolher até 20 números. Nas lotéricas, é possível fazer a aposta simples, que custa R$ 4,50. Já pela internet (site ou app da Caixa), a aposta mínima é de R$ 30 e é preciso ter um cartão de crédito para realizar o pagamento. Quanto mais números escolhidos, maior a chance de ganhar na Mega da Virada. No entanto, o valor aumenta gradativamente a cada dezena acrescentada à aposta.

Veja como ficam os preços das apostas para quem quiser aumentar a chance de se tornar um milionário:

6 dezenas – R$ 4,50

7 dezenas – R$ 31,50

8 dezenas – R$ 126

9 dezenas – R$ 378

10 dezenas – R$ 945

11 dezenas – R$ 2.079

12 dezenas – R$ 4.158

13 dezenas – R$ 7.722

14 dezenas – R$ 13.513

15 dezenas – R$ 22.522

16 dezenas – R$ 36.036

17 dezenas – R$ 55.692

18 dezenas – R$ 83.538

19 dezenas – R$ 122.094

20 dezenas – R$ 174.420

