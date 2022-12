Quando é o sorteio da Mega da Virada 2023?

Dentro de algumas semanas, o Brasil vai ter um novo milionário e quem quiser tentar a sorte tem a oportunidade de jogar na loteria e começar 2023 com muito dinheiro no bolso. As apostas da Mega da Virada já começaram, mas ainda dá tempo de concorrer ao prêmio.

A Mega da Virada é um concurso especial de um total de quatro (Mega da Virada, Dupla Sena de Páscoa, Quina de São João e Lotofácil da Independência) e, por isso, é muito esperado todos os anos. A principal vantagem de ser um concurso especial é que a Mega da Virada não acumula.

Saiba quando é o sorteio da Mega da Virada e como jogar.

Quando é o sorteio da Mega da Virada?

O sorteio está marcado para a noite de 31 de dezembro, às 20h, e será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. É possível acompanhar a transmissão da Mega da Virada ao vivo pelas redes sociais da Caixa.

As apostas para a Mega da Virada começaram no dia 16 de novembro e, desde então, apostadores de todo o país podem concorrer ao prêmio, que, segundo a Caixa Econômica Federal, pode chegar na casa dos R$ 450 milhões, o maior da história.

A partir do dia 18 de dezembro, as apostas para a Mega-Sena serão exclusivas da Mega da Virada, mas até lá, os apostadores podem concorrer paralelamente aos concursos regulares.

Como apostar?

A boa notícia para quem quer tentar a sorte na Mega da Virada e ganhar 450 milhões de reais é que, por se tratar de um concurso especial, o prêmio não acumula. Isso significa que a bolada vai ser paga de qualquer maneira e pelo menos um apostador vai começar o ano milionário, mesmo que ele não acerte todas as dezenas.

As apostas podem ser feitas pessoalmente em uma Casa Lotérica ou pela internet, nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site ou aplicativo). No entanto, para fazer o jogo online é preciso ter um cartão de crédito e o valor mínimo da aposta deve ser de R$ 30 e, portanto, apostas simples (seis dezenas) não podem ser feitas pela internet. Nas lotéricas, o pagamento pode ser feito com dinheiro ou cartão e não há limite mínimo. As apostas serão aceitas até as 18h do dia do sorteio, 31 de dezembro - normalmente, vai até as 19h na internet.

A Mega da Virada sorteia seis dezenas, mas o apostador que quiser aumentar as chances de ganhar pode escolher até 20 números. Mas é preciso lembrar que, a cada número adicionado à aposta, o valor aumenta. Confira como ficam os valores das apostas de acordo com a quantidade de dezenas:

6 dezenas – R$ 4,50

7 dezenas – R$ 31,50

8 dezenas – R$ 126

9 dezenas – R$ 378

10 dezenas – R$ 945

11 dezenas – R$ 2.079

12 dezenas – R$ 4.158

13 dezenas – R$ 7.722

14 dezenas – R$ 13.513

15 dezenas – R$ 22.522

16 dezenas – R$ 36.036

17 dezenas – R$ 55.692

18 dezenas – R$ 83.538

19 dezenas – R$ 122.094

20 dezenas – R$ 174.420

Apostas no bolão podem aumentar as chances de ganhar

O bolão da Mega da Virada pode ser organizado por grupos de amigos ou pela própria Casa Lotérica. A modalidade aumenta as chances de ganhar, mas nesse caso o prêmio é dividido pelo número de cotas. No entanto, o bolão sai mais barato que fazer uma aposta múltipla.

Para grupos de amigos ou familiares, a aposta mínima é de R$ 10, que equivalem a duas cotas de R$ 5, e a aposta máxima é de 100 cotas. Já nos bolões organizados nas lotéricas, é possível adquirir a quantidade de cotas desejadas. Para isso, basta solicitar um bolão da Mega da Virada ao atendente.

Qual é a probabilidade de ganhar na Mega da Virada?

A probabilidade de ganhar a Mega da Virada com uma aposta simples é de cerca de 1 em 50 milhões, segundo a Caixa. Isso muda de acordo com o número de dezenas marcadas no jogo. Em 2021, a Mega da Virada pagou quase R$ 378 milhões a dois apostadores, cada um ficou com quase R$ 190 milhões.

Para receber essa bolada, no entanto, é preciso solicitar o resgate em até 90 dias depois da realização do concurso. Se perder o prazo, o apostador perde o direito ao prêmio. É essencial guardar o recibo original da aposta, é ele que comprova o direito ao dinheiro, que deve ser solicitado em uma agência da Caixa. Segundo a Caixa, no ano passado, mais de 333 milhões de apostas foram feitas e a arrecadação foi de R$ 1,51 bilhão. Todos os anos, a arrecadação aumenta, o que deve voltar a ocorrer em 2022.