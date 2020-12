Mega da virada: veja as dezenas mais sorteadas e as que nunca saíram

Acertar na Mega envolve, basicamente, um fator, sorte. Não é possível fazer previsões para saber a combinação sorteada no dia 31 de dezembro. Assim como todos os jogos da loteria, o jogador faz sua aposta e torce para que o resultado lhe favoreça, isso por que os números são aleatórios. Matematicamente, todos têm a mesma chance de serem sorteados. Contudo, as estatísticas mostram que existem resultados e dezenas que saíram mais que outros desde que a mega-sena foi criada. Este ano, o premio está acumulado em R$ 300 milhões, então veja as dezenas mais sorteadas na mega da virada e faça sua aposta.

Veja também um guia para apostar na mega da virada.

Dezenas mais sorteadas na Mega da Virada

Segundo a Caixa, entre concursos da Mega da Virada, o número 10 é o mais sorteado. A dezena foi sorteada quatro vezes desde o início do concurso especial, em 2009. Mas seguindo a matemática, as chances são iguais para todos, independente do número que escolherem. A probabilidade de um jogo ser premiado é de 0,000002%.

Dezenas Nº de vezes sorteada 10 4 vezes 03, 05, 36 3 vezes cada 02, 11, 18, 20, 33, 34, 37, 38, 40, 51, 53, 56 e 58 2 vezes cada

Dezenas que nunca saíram na mega

Existem 16 dezenas que nunca saíram no concurso da virada, são elas: 7, 8, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59 e 60.

Nos concursos de 2020, as dezenas mais sorteadas foram a 09 e a 27. Cada uma delas foi sorteada 17 vezes este ano. Em seguida, estão as dezenas 14, 30, 37 e 57, que apareceram em 16 sorteios ao longo do ano.

Mega-sena da virada 2020

As apostas para a mega da virada já estão sendo feitas desde 16 de novembro. O sorteio vai acontecer às 20h do dia 31 de dezembro. As apostas se encerram às 17h do dia 31. Além disso, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Mas você pode apostar em mais dezenas, pagando mais caro, e aumentar suas chances de vencer.

Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, e assim sucessivamente até alguém ganhar.