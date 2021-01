Mega da Virada: veja de quais cidades são os novos milionários de 2021

Apenas duas pessoas acertaram os seis números da Mega da Virada e amanheceram milionárias em 2021. As apostas saíram da capital de Sergipe, Aracaju e outra da cidade de São Paulo.

O sorteio foi realizado nesta quinta-feira (31) pela Caixa e os números sorteados foram 17-20-22-35-41-42. Os bilhetes premiados receberão R$ 325.250.216,44, divididos em R$ 162.625.108,22 por aposta vencedora. Este é o maior valor total distribuído até hoje pela.

Linha do Tempo da Mega da Virada

Concurso 1140, em 2009; duas apostas vencedoras – premiação total: R$ 144.901.494,92

Concurso 1245, em 2010; quatro apostas vencedoras – premiação total: R$ 194.395.200,04

Concurso 1350, em 2011; cinco apostas vencedoras – premiação total: R$ 177.617.487,60

Concurso 1455, em 2012; três apostas vencedoras – premiação total: R$ 244.784.099,16

Concurso 1560, em 2013; quatro apostas vencedoras – premiação total: R$ 224.677.860,08

Concurso 1665, em 2014; quatro apostas vencedoras – premiação total: R$ 263.295.552,64

Concurso 1775, em 2015; seis apostas vencedoras – premiação total: R$ 246.533.514,30

Concurso 1890, em 2016; seis apostas vencedoras – premiação total: R$ 220.948.549,32

Concurso 2000, em 2017; 17 apostas vencedoras – premiação total: R$ 306.718.743,71

Concurso 2110, em 2018: 52 apostas vencedoras – premiação total: R$ 302.536.382,66

Concurso 2220, em 2019: quatro apostas vencedoras – premiação total: R$ 304.213.838,63

Concurso 2330, em 2020: duas apostas vencedoras – premiação total: R$ 325.250.216,44

Quina

Já o resultado da Quina contou com 1.384 apostas vencedoras. Estas receberão R$ 48.978,81. Outras 105.342 apostas foram premiadas com R$ 919,27, valor para quem acertou a quadra.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado (02). O prêmio está estimado em R$ 1,5 milhão

O evento começará a partir das 20h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube, e com possibilidade de exibição simultânea pela RedeTV.