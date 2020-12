Mega Sena da Virada: quais números têm mais chances de sair?

Acertar os números da mega-sena da virada envolve, basicamente, um fator, sorte. Não é possível fazer previsões para saber o que será sorteado no dia 31 de dezembro. Assim como todos os jogos da loteria o jogador faz sua aposta e torce para que o resultado lhe favorece, isso por que os números são aleatórios e, matematicamente, todos têm a mesma chance de serem sorteados. Contudo, as estatísticas mostram que existem resultados e dezenas que saíram mais que outros desde que a mega-sena foi criada.

Dezenas que saem mais na mega-sena

Se levarmos em conta os concursos regulares e especiais, a dezena mais sorteado foi 10, que apareceu em 266 concursos. Já a que menos saiu foi 26, em apenas 193 oportunidades até hoje. Portanto, mesmo que as chances sejam as mesmas para cada dezena, algumas costumam sair mais que outras. Isso pode ser levado em consideração quando você for montar seu jogo.

Mas seguindo a matemática, as chances são iguais para todos, independente do número que escolherem. A probabilidade de um jogo ser premiado é de 0,000002%.

Estratégia para ganhar?

O matemático Munis Niss afirma já ter ganhado na loteria mais de 40 vezes e que não é apenas sorte, é preciso ter uma estratégia. Mesmo que o acaso seja indispensável nesses momentos, é possível trabalhar com as probabilidades a seu favor também.

Segundo ele, é válido dar uma olhada no histórico dos sorteios passados para ver quais números foram sorteados mais vezes antes de fazer seus jogos. Tentar escolher a mesma quantidade de números pares e ímpares. Uma dica também é dividir a cartela em quatro quadrantes e escolher números de cada um deles. Além disso, é sempre bom fazer várias apostas para aumentar as chances.

Mega Sena da virada: números

O UOL fez um levantamento analisando quantas vezes cada dezena foi sorteada durante toda a história da mega-sena. Os números levam em conta até o último sorteio regular, realizado no último sábado (19). Confira.

10: 266 vezes

53: 265 vezes

05: 257 vezes

33: 256 vezes

23: 254 vezes

42: 252 vezes

04: 251 vezes

27: 250 vezes

37: 250 vezes

54: 248 vezes

28: 248 vezes

30: 247 vezes

24: 245 vezes

34: 245 vezes

43: 245 vezes

17: 242 vezes

16: 241 vezes

35: 241 vezes

06: 240 vezes

29: 240 vezes

36: 240 vezes

41: 240 vezes

44: 240 vezes

51: 239 vezes

02: 238 vezes

52: 238 vezes

56: 238 vezes

11: 237 vezes

13: 236 vezes

32: 235 vezes

38: 235 vezes

18: 234 vezes

49: 234 vezes

50: 233 vezes

08: 232 vezes

01: 231 vezes

46: 231 vezes

58: 231 vezes

12: 229 vezes

45: 229 vezes

59: 227 vezes

20: 224 vezes

47: 224 vezes

40: 224 vezes

14: 222 vezes

07: 221 vezes

57: 221 vezes

39: 220 vezes

31: 219 vezes

19: 218 vezes

60: 217 vezes

25: 215 vezes

09: 214 vezes

03: 212 vezes

48: 212 vezes

15: 206 vezes

21: 203 vezes

22: 202 vezes

55: 197 vezes

26: 193 vezes