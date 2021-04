Para onde vai o prêmio esquecido da Mega da Virada?

Mais da metade do prêmio da Mega da Virada de 2021, algo em torno de R$ 162 milhões, foi esquecido pelo ganhador de São Paulo. Mas apesar de ficar sem dono, o montante já tem um destino: Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies), do Ministério da Educação.

O que acontece com o prêmio esquecido da Mega da Virada

A aposta foi feita em São Paulo pela internet e o apostar tinha até o dia 31 de março de 2021 para resgatar o prêmio. O prazo das loterias caixas é de 90 dias após o sorteio. Após esse período, o prêmio prescreve e os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. A regra valem para todas as modalidades das loterias da Caixa.

As Loterias Caixas informaram que em 2020 foram repassados ao FIES R$ 311,9 milhões de prêmios esquecidos, considerando todas as modalidades [Dupla-Sena, Quina, Lotofácil, Lotomania e Loteca] e faixas de premiação cujo prêmio não foi reclamado no prazo legal. Na maioria das vezes, esse montante decorre da soma de prêmios de pequeno valor.

Prêmio da Mega da Virada

O sorteio da Mega da Virada de 2020 – o mais cobiçado do país – teve o valor mais alto da modalidade em sua história: R$ 325,2 milhões. Confira o resultado aqui.

Duas pessoas ganharam a bolada, mas apenas o apostador de Aracaju resgatou sua parte da bolada. Ele retirou o dinheiro que ganhou: R$ 162,6 milhões. Seu nome não foi revelado, como ocorre com todos os ganhadores das loterias da Caixa.

Números do prêmio da Mega da Virada 2020

Os números que formaram o resultado da Mega da Virada 2020, concurso 2330, foram:

17 20 22 35 41 42

Como receber o prêmio da loteria?

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 1.903,98, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em Agência da CAIXA.