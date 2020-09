Prêmios de loterias não resgatados somam R$ 186 mil em 2020

Mesmo sendo difícil, tem jogador que não recupera o valor quando ganha. De acordo com a Caixa Econômica Federal, de janeiro a julho deste ano, foi acumulado mais de R$ 186 mil em prêmios não resgatados na loteria do Brasil

Quem nunca sonhou em mudar de vida com os prêmios da Loteria Nacional? Contudo, ganhadores da loteria deixaram de resgatar R$ 186 mil em prêmios de janeiro a julho de 2020, segundo a CEF (Caixa Econômica Federal). O valor é referente aos sorteios da Mega-Sena, Loteca, Lotofácil, Lotogol, Quina, Lotomania, Dupla Sena e Timemania.

No ano passado, R$ 301 mil em prêmios de loterias não resgatados acabaram prescritos. De acordo com a Caixa, a quantia é resultado da soma de prêmios não resgatados vindo de jogos de pequeno valor.

Segundo a Caixa, o maior prêmio pago em sorteios foi o da Mega da Virada de 2017, quando foram sorteados R$ 306.718.743,68.

Saiba como retirar o prêmio online

Ganhou na loteria? passo a passo para sacar prêmio da Mega-Sena

Mas afinal, o que acontece com o dinheiro não resgatado?

De acordo com a legislação, os prêmios das loterias administradas pela Caixa prescrevem 90 dias após a realização do sorteio. Depois do período, a pessoa perde o direito ao prêmio – e o dinheiro não retirado pelos apostadores é integralmente destinado ao Fies, fundo de financiamento de ensino superior do governo federal.

5 dicas de como receber os prêmios da loteria?

Em primeiro lugar, cuide do seu bilhete. Se você perder, não recebe. Se amassar ou danificar, também não recebe. Então por mais apostas que você faça, guarde sempre os comprovantes. Outra coisa importante é acompanhar os resultado dos jogos de loteria que participar. Assim, você sabe que ganhou!

Prêmios no valor de até R$ 1.903,98 podem ser retirados em qualquer lotérica. Acima disso, o apostador obrigatoriamente deve receber o prêmio em uma agência da Caixa, com o bilhete da aposta, o CPF e RG originais. Se você não for correntista do banco, abrir ou não uma conta é opção sua. É possível transferir o valor ganho para outro banco, sacar o dinheiro ou fazer um cheque administrativo – sendo essa, a opção menos indicada.

Existe uma forma de garantir que apenas o apostador saque o dinheiro ganhado. No verso do bilhete, há um espaço para o jogador preencher nome, CPF, assinatura e endereço. O comprovante da aposta é um “Título ao portador”, sendo, dessa forma, pessoal e intransferível, desde que os dados sejam preenchidos – ou seja, por segurança é recomendado preencher.

Se a pessoa não conseguir comprovar as informações que constam no verso do papel, ela não retira o dinheiro – outro motivo que faz com que os prêmios não resgatados na loteria aumentem. Agora, se está tudo certo, é só sacar seu prêmio e aproveitar – mas lembre-se, você terá 90 dias para resgatar o dinheiro.

Arrecadação das loterias em 2020

As Loterias da Caixa arrecadaram R$ 7,4 bilhões no 1º semestre de 2020, o que significa 8,4% a menos em comparação a 2019. Os primeiros seis meses do ano passado somara R$ 8,1 bilhões de apostas.

Ao jornal DCI, a caixa informou que pandemia da Covid-19 interferiu no regular desempenho das loterias em todos os seus canais de venda, sejam eles físicos ou eletrônicos. Entretanto, a instituição entende que considerando a situação atípica que levou, inclusive, à impossibilidade de funcionamento de diversas atividades em alguns estados da federação, a redução na arrecadação durante o período é uma consequência natural.

Para onde vai o dinheiro arrecadado com as loterias?

Desde 1962, a Caixa repassa ao Governo Federal parte da arrecadação com as apostas para os beneficiários legais. Ou seja, o Repasse Social é a atividade fim das Loterias Caixa. Os valores são redistribuídos para investimento no país em áreas como Saúde, Educação, Segurança, Esportes, entre outros.

O total arrecadado com os jogos, incluindo o percentual destinado a título de Imposto de Renda, é repassado para investimento nas áreas prioritárias. No primeiro semestre de 2020 a Caixa transferiu R$ 4,3 milhões.

Quanto é descontado de Imposto no prêmio da Mega-Sena?

A boa notícia é que o apostador levará 100% do valor anunciado. O prêmio da loteria anunciado já é líquido do Imposto de Renda. Em outros termos, o nosso Leão é faminto, mas no Brasil o imposto é descontado na fonte. O valor de prêmios recebidos em dinheiro, bens ou serviços ganhos em loteria, concurso, sorteio ou corrida de cavalos devem ser declarados na ficha Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva. Não devemos declarar em Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.