A Mega da Virada 2023 pode pagar o maior prêmio da história para quem acertar os seis números sorteados. A Caixa Econômica estima que o valor será de R$ 450 milhões, e para participar do sorteio é possível apostar com bilhetes a partir de R$ 4,50.

Mas a também Caixa permite que os apostadores aumentem suas chances de vencer pagando mais caro e apostando em mais dezenas; veja os preços para jogar.

Quanto custa apostar na Mega da Virada 2023?

O valor mínimo para apostar na Mega da Virada 2023 é R$ 4,50. Dessa forma, o jogador tem direito a escolher seis dezenas no volante. É possível jogar até 20 números diferentes, mas os preços vão subindo à medida que a quantidade de dezenas aumenta. Se o apostador comprar o número máximo de apostas, o valor da cartela fica em R$ 174.420,00.

Veja a tabela com os preços para jogar na Mega da Virada:

6 números - R$ 4,50

7 números - R$ 31,50

8 números - R$ 126,00

9 números - R$ 378,00

10 números - R$ 945,00

11 números - R$ 2.079,00

12 números - R$ 4.158,00

13 números - R$ 7.722,00

14 números - R$ 13.513,50

15 números - R$ 22.522,50

16 números - R$ 36.036,00

17 números - R$ 55.692,00

18 números - R$ 83.538,00

19 números - R$ 122.094,00

20 números - R$ 174.420,00

Como jogar na Mega da Virada 2023?

Para fazer a aposta na Mega da Virada 2023, é preciso escolher de 6 a 20 números, que vão de 1 a 60 no volante. É possível apostar em qualquer lotérica da Caixa e também pelo site e aplicativo do banco. Veja como:

Lotérica

Os jogos nas lotéricas devem ser feitos presencialmente. O apostador deve ir ao local e escolher em quantas dezenas irá apostar. Feito isso, ele deve selecionar os números e escrever à mão, na cartela. Em seguida, basta fazer a validação da aposta com o atendente. O jogador pode comprar quantas cartelas quiser.

Site da Caixa

Ainda é possível apostar na Mega sem sair de casa pelo site da Caixa Vale lembrar que para jogar online o valor mínimo é de R$ 30,00 por aposta. Veja como:

Acesse o site da Caixa e faça seu cadastro, se ainda não tiver; Escolha a opção do jogo que deseja, a Mega da Virada; Seleciona suas dezenas no volante online; Após escolher os números, vá em “colocar no carrinho”; Vá ao pagamento e finalize sua aposta.

Qual o prêmio da Mega da Virada 2023?

Em 2022, a Caixa estima que o prêmio da Mega da Virada pode ser o maior da história do concurso. De acordo com o banco, o valor sorteado deve ser de R$ 450 milhões. Além disso, esse sorteio não acumula, ou seja, se ninguém acertar os seis números, leva quem acertar a quina (cinco números) e assim por diante.

No entanto, em toda a história da Mega de final de ano, o sorteio sempre teve, pelo menos, dois acertadores dos seis números. Inclusive, em 2018, 52 pessoas dividiram o prêmio de R$ 380 milhões. Outra novidade é que em 2022 a Caixa permitiu que até 20 dezenas sejam escolhidas pelos apostadores, até esse ano, apenas 15 números poderiam ser apostados por cartela.

O sorteio da Mega da Virada é realizado anualmente no dia 31 de dezembro, por volta das 20h (horário de Brasília) no espaço da sorte, em São Paulo. As apostas costumam ser encerradas às 19h. Na véspera do Ano Novo, seis números são sorteados e quem acertar as dezenas começa o ano seguinte milionário. É possível acompanhar o concurso ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube e por seu perfil no Facebook. Além disso, também o DCI divulga os resultados dos sorteios diariamente.