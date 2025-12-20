Mega da Virada

Quais os números que mais saem na Mega da Virada até 2025

Sorteio de 2025 pode pagar R$ 850 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Números que mais saem na Mega da Virada DCI

Com a proximidade da Mega da Virada, concurso mais aguardado do calendário das loterias no Brasil, milhões de apostadores voltam a repetir um ritual comum: analisar estatísticas antes de preencher o volante. Embora a Caixa Econômica Federal reforce que a Mega-Sena é um jogo de azar, os números mais sorteados ao longo da história despertam curiosidade e influenciam escolhas de muitos jogadores.

Os números mais sorteados da Mega da Virada até hoje

Em 17 sorteios, determinadas dezenas mantiveram presença constante no topo do ranking histórico. Veja quais são os números que mais vezes foram extraídos:

  • 10 saiu 5 vezes
  • 05 saiu 4 vezes
  • 33 sorteado 4 vezes
  • 01 saiu 3 vezes
  • 03 saiu 3 vezes
  • 11 saiu 3 vezes
  • 17 saiu 3 vezes
  • 20 saiu 3 vezes
  • 34 saiu 3 vezes
  • 36 saiu 3 vezes
  • 41 saiu 3 vezes
  • 51 saiu 3 vezes
  • 56 saiu 3 vezes
  • 58 saiu 3 vezes

Todos os resultados da Mega da Virada

A seguir, veja todos os resultados da Mega da Virada, organizados ano a ano, de 2008 a 2024.

2024 – 01 · 17 · 19 · 29 · 50 · 57
2023 – 21 · 24 · 33 · 41 · 48 · 56
2022 – 04 · 05 · 10 · 34 · 58 · 59
2021 – 12 · 15 · 23 · 32 · 33 · 46
2020 – 17 · 20 · 22 · 35 · 41 · 42
2019 – 03 · 35 · 38 · 40 · 57 · 58
2018 – 05 · 10 · 12 · 18 · 25 · 33
2017 – 03 · 06 · 10 · 17 · 34 · 37
2016 – 05 · 11 · 22 · 24 · 51 · 53
2015 – 02 · 18 · 31 · 42 · 51 · 56
2014 – 01 · 05 · 11 · 16 · 20 · 56
2013 – 20 · 30 · 36 · 38 · 47 · 53
2012 – 14 · 32 · 33 · 36 · 41 · 52
2011 – 03 · 04 · 29 · 36 · 45 · 55
2010 – 02 · 10 · 34 · 37 · 43 · 50
2009 – 10 · 27 · 40 · 46 · 49 · 58
2008 – 01 · 11 · 26 · 51 · 59 · 60

Como apostar loteria

Para concorrer, o apostador deve marcar de seis a 15 números, entre 01 e 60. Também é possível optar pela Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou pela Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos.

Os valores das apostas variam conforme a quantidade de dezenas escolhidas:

  • 6 dezenas: R$ 6,00
  • 7 dezenas: R$ 42,00
  • 8 dezenas: R$ 168,00
  • 9 dezenas: R$ 504,00
  • 10 dezenas: R$ 1.260,00
  • 11 dezenas: R$ 2.772,00
  • 12 dezenas: R$ 5.544,00
  • 13 dezenas: R$ 10.296,00
  • 14 dezenas: R$ 18.018,00
  • 15 dezenas: R$ 30.030,00
  • 16 dezenas: R$ 48.048,00
  • 17 dezenas: R$ 74.256,00
  • 18 dezenas: R$ 111.384,00
  • 19 dezenas: R$ 162.792,00
  • 20 dezenas: R$ 232.560,00

Como funciona a premiação

O concurso especial Mega da Virada 2955, que encerra o ano e não acumula, segue um cronograma diferenciado. A extração das dezenas está prevista para ocorrer a partir das 20h, conforme divulgado pela Caixa Econômica Federal.

Apesar das estatísticas chamarem atenção às vésperas da Mega da Virada, a Caixa reforça que nenhuma dezena tem mais chance do que outra, e que a sorte continua sendo o principal fator para quem sonha em começar o novo ano milionário.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

