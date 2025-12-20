Quais os números que mais saem na Mega da Virada até 2025

Com a proximidade da Mega da Virada, concurso mais aguardado do calendário das loterias no Brasil, milhões de apostadores voltam a repetir um ritual comum: analisar estatísticas antes de preencher o volante. Embora a Caixa Econômica Federal reforce que a Mega-Sena é um jogo de azar, os números mais sorteados ao longo da história despertam curiosidade e influenciam escolhas de muitos jogadores.

Os números mais sorteados da Mega da Virada até hoje

Em 17 sorteios, determinadas dezenas mantiveram presença constante no topo do ranking histórico. Veja quais são os números que mais vezes foram extraídos:

10 saiu 5 vezes

05 saiu 4 vezes

33 sorteado 4 vezes

01 saiu 3 vezes

03 saiu 3 vezes

11 saiu 3 vezes

17 saiu 3 vezes

20 saiu 3 vezes

34 saiu 3 vezes

36 saiu 3 vezes

41 saiu 3 vezes

51 saiu 3 vezes

56 saiu 3 vezes

58 saiu 3 vezes

Todos os resultados da Mega da Virada

A seguir, veja todos os resultados da Mega da Virada, organizados ano a ano, de 2008 a 2024.

2024 – 01 · 17 · 19 · 29 · 50 · 57

2023 – 21 · 24 · 33 · 41 · 48 · 56

2022 – 04 · 05 · 10 · 34 · 58 · 59

2021 – 12 · 15 · 23 · 32 · 33 · 46

2020 – 17 · 20 · 22 · 35 · 41 · 42

2019 – 03 · 35 · 38 · 40 · 57 · 58

2018 – 05 · 10 · 12 · 18 · 25 · 33

2017 – 03 · 06 · 10 · 17 · 34 · 37

2016 – 05 · 11 · 22 · 24 · 51 · 53

2015 – 02 · 18 · 31 · 42 · 51 · 56

2014 – 01 · 05 · 11 · 16 · 20 · 56

2013 – 20 · 30 · 36 · 38 · 47 · 53

2012 – 14 · 32 · 33 · 36 · 41 · 52

2011 – 03 · 04 · 29 · 36 · 45 · 55

2010 – 02 · 10 · 34 · 37 · 43 · 50

2009 – 10 · 27 · 40 · 46 · 49 · 58

2008 – 01 · 11 · 26 · 51 · 59 · 60

Como apostar loteria

Para concorrer, o apostador deve marcar de seis a 15 números, entre 01 e 60. Também é possível optar pela Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou pela Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos.

Os valores das apostas variam conforme a quantidade de dezenas escolhidas:

6 dezenas: R$ 6,00

7 dezenas: R$ 42,00

8 dezenas: R$ 168,00

9 dezenas: R$ 504,00

10 dezenas: R$ 1.260,00

11 dezenas: R$ 2.772,00

12 dezenas: R$ 5.544,00

13 dezenas: R$ 10.296,00

14 dezenas: R$ 18.018,00

15 dezenas: R$ 30.030,00

16 dezenas: R$ 48.048,00

17 dezenas: R$ 74.256,00

18 dezenas: R$ 111.384,00

19 dezenas: R$ 162.792,00

20 dezenas: R$ 232.560,00

Como funciona a premiação

O concurso especial Mega da Virada 2955, que encerra o ano e não acumula, segue um cronograma diferenciado. A extração das dezenas está prevista para ocorrer a partir das 20h, conforme divulgado pela Caixa Econômica Federal.

Apesar das estatísticas chamarem atenção às vésperas da Mega da Virada, a Caixa reforça que nenhuma dezena tem mais chance do que outra, e que a sorte continua sendo o principal fator para quem sonha em começar o novo ano milionário.