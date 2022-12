Mega da Virada 2023: CAIXA inicia vendas exclusivas dia 18/12

Quem quer ficar milionário está contando os dias para tentar ganhar o prêmio da Mega da Virada 2023, que vai ser sorteada na noite de 31 de dezembro. Para concorrer a loteria, é possível apostar pela internet ou presencialmente em uma Casa Lotérica, o que já pode ser feito desde o dia 16 de novembro.

No entanto, ainda dá para jogar nos outros concursos da Mega Sena, já que a venda exclusiva da Mega da Virada começa apenas no dia 18 de dezembro. A partir dessa data, portanto, só será possível apostar no concurso especial.

Mega da Virada 2023 vai pagar o maior prêmio da história

Neste ano, quem apostar na Mega da Virada vai ter a chance de ganhar o maior prêmio já pago na história do concurso especial da Loteria. Segundo a Caixa, o valor estimado para este ano é de R$ 450 milhões e, quem quer começar o ano de 2023 com muito dinheiro no bolso, tem até o dia do sorteio (31 de dezembro) para fazer suas apostas.

No ano passado, dois apostadores dividiram o prêmio de R$ 378 milhões e foram mais de 333 milhões de jogos, segundo dados divulgados pela Caixa. A arrecadação do concurso chegou à marca de R$ 1,51 bilhão e deve ser ultrapassada neste ano, seguindo estimativas da própria instituição financeira.

O sorteio referente ao concurso 2550 da Mega da Virada está marcado para ser realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 20h. É possível acompanhar a transmissão da Mega da Virada ao vivo pelas redes sociais da Caixa.

O que mais chama atenção nos concursos especiais da Caixa, como a Mega da Virada, é que o prêmio não acumula. Em outras palavras, pelo menos um brasileiro vai acordar milionário no dia 1° de janeiro de 2023, ainda que ele não acerte todas as dezenas.

Até que dia apostar na Mega da Virada?

Até o dia 31 de dezembro de 2022, quem quiser concorrer ao prêmio de 450 milhões de reais pode fazer suas apostas pela internet ou presencialmente em uma Casa Lotérica. No caso das lotéricas, a aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. O valor final pode ser pago em dinheiro ou cartão.

Para jogar online nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site ou aplicativo), no entanto, não é possível fazer aposta simples, já que o sistema só aceita apostas com valor mínimo de R$ 30. Normalmente, as apostas pela internet são aceitas até as 19h do dia do sorteio e, portanto, os aspirantes a milionário têm até esse dia e horário para tentar a sorte.

Quanto custa a aposta?

Não é fácil ganhar o concurso da Mega da Virada, já que ele é muito concorrido. Mas há quem queira aumentar as chances de levar a bolada e, neste ano, o apostador pode escolher até 20 dezenas para concorrer ao prêmio. A chance de 1 em 50 milhões (jogo simples) aumenta à medida que mais números são escolhidos pelo apostador. Apostando mais dezenas, no entanto, o valor da aposta aumenta e fica assim:

6 dezenas – R$ 4,50

7 dezenas – R$ 31,50

8 dezenas – R$ 126

9 dezenas – R$ 378

10 dezenas – R$ 945

11 dezenas – R$ 2.079

12 dezenas – R$ 4.158

13 dezenas – R$ 7.722

14 dezenas – R$ 13.513

15 dezenas – R$ 22.522

16 dezenas – R$ 36.036

17 dezenas – R$ 55.692

18 dezenas – R$ 83.538

19 dezenas – R$ 122.094

20 dezenas – R$ 174.420

Ainda é possível participar de um bolão da Mega da Virada para aumentar as chances. No entanto, nesse caso o prêmio é dividido pelo número de cotas.

Existem dois tipos de bolão: o primeiro pode ser organizado por um grupo de amigos ou familiares e, para isso, basta escolher a quantidade de cotas e registrar as dezenas escolhidas na lotérica. Outra opção é comprar cotas diretamente na Casa Lotérica, que costuma organizar esse tipo de jogo para facilitar a vida dos clientes que querem aumentar as chances de ganhar.

Como funciona o bolão?

Para ter mais chances de conseguir o prêmio máximo, é possível participar de bolão da Mega da Virada. Para concorrer, o valor mínimo é de R$ 10,00 e cada cota não pode custar menos de R$ 5,00.

O mínimo é de duas cotas e o máximo de 100 - dependendo da quantidade de números selecionados no volante. O jogador pode selecionar as dezenas da Mega da Virada ou solicitar ao atendente da lotérica a escolha pelo sistema.