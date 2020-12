Saiba como ver o resultado da Mega da Virada ao vivo

A espera para saber quantos e de onde são os ganhadores do concurso especial da Mega-Sena termina na noite desta quinta-feira (31). Mas afinal, como ver o resultado da Mega da Virada e saber quais foram as dezenas da sorte?

O resultado será divulgado pelo Jornal DCI a partir das 20h.

Normalmente, as Loterias Caixa faz a transmissão dos sorteios das modalidades por meio seu canal no YouTube e página no Facebook. Desta vez, não será diferente com o concurso 2330 que tem o prêmio estimado em R$ 300 milhões.

Porém, por ser o sorteio mais aguardado do ano, algumas emissoras de televisão também transmitirão o resultado ao vivo. Dessa forma, os apostadores terão diversas opções de como ver o resultado da Mega da Virada.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Segundo as Loterias CAIXA, os canais que irão exibir o sorteio da Mega da Virada a partir das 20h são: Globo, SBT, Record TV, Band, e Rede TV!.

Como ver o resultado da Mega da Virada na televisão?

Para ver o resultado da Mega da Virada 2020 na televisão aberta, os apostadores deverão selecionais os canais: 5 para Globo; 4 para o SBT; 7 para a Record TV; 13 para a Band; e 9 para a Rede TV!. Contudo, se o jogador utilizar serviço de TV por assinatura, os números dos canais serão outros.

Para ver o resultado da Mega da Virada na Claro TV

Globo – canal 24

SBT – canal 23

Record TV – canal 21

Band – canal 22

Rede TV – canal 20

Para ver o resultado da Mega da Virada na Vivo

Globo – canal 15

Globo HD – canal 515

SBT – canal 14

SBT HD – canal 514

Record TV – canal 16

Record TV – canal 516

Band – canal 19

Band HD – canal 519

Rede TV – canal 17

Rede TV HD – canal 517

Para ver o resultado da Mega da Virada na Oi

Globo – canal 4

SBT – canal 11

Record TV – canal 13

Band – canal 7

Rede TV – canal 6

Para ver o resultado da Mega da Virada na Claro NET

Globo – canal 18

Globo HD – canal 501

SBT – canal 17

SBT HD – canal 509

Record TV – canal 19

Record TV – canal 519

Band – canal 22

Band HD – canal 505

Rede TV – canal 20

Rede TV HD – canal 508

Para ver o resultado da Mega da Virada na SKY

Globo – canal 5

Globo HD – canal 405

SBT – canal 9

SBT HD – canal 409

Record TV – canal 7

Record TV – canal 407

Band – canal 13

Band HD – canal 413

Rede TV – canal 15

Rede TV HD – canal 415

Como apostar na Mega da Virada 2020?

Para quem quiser apostar na Mega da Virada 2020 e concorrer ao prêmio de R$ 300 milhões, ainda dá tempo. As Loterias Caixa fará a captação dos jogos até às 17h desta quinta-feira, dia 31, por meio de seus canais eletrônicos (site e aplicativo) e casas lotéricas.

O volante do concurso 2330 da Mega-Sena é composto por 60 dezenas e para fazer o jogo, é necessário selecionar, no mínimo, seis. O valor da aposta simples é de R$ 4,50, contudo, se forem adicionados mais números, máximo de 15, aumenta para R$ 22.522,50.

Como fazer bolão da Mega da Virada 2020?

Para participar de um bolão da Mega da Virada 2020, basta forma um grupo de pessoas e escolher os números e quantidade dezenas da aposta. Apenas em casa lotéricas é possível fazer o registro do bolão e cada apostador ficar o bilhete de sua cota.

Dependendo da quantidade de dezenas escolhidas para a aposta, o número de cotas varia. Quanto mais dezenas no bilhete, maior a quantidade de cotas.

seis números, dessa forma o mínimo é de duas e máximo de nove cotas;

sete números, dessa forma o mínimo de é duas e máximo de 63 cotas;

oito números, dessa forma o mínimo de é duas e máximo de 100 cotas;

nove números, dessa forma o mínimo de é duas e máximo de 100 cotas;

10 números, dessa forma o mínimo é de duas e máximo de 100 cotas;

11 números, dessa forma o mínimo é de duas e máximo de 100 cotas;

12 números, dessa forma o mínimo é de duas e máximo de 100 cotas;

13 números, dessa forma o mínimo é de duas e máximo de 100 cotas;

14 números, dessa forma o mínimo é de duas e máximo de 100 cotas;

15 números, dessa forma o mínimo é de duas e máximo de 100 cotas;

O preço mínimo de apostas no bolão para os concursos da Mega da Virada 2020 é de R$ 10. Cada cota deve ser de, pelo menos, R$ 5.

As lotéricas também organizam bolões e, dessa forma, o apostador pode adquiri uma cota. Porém, nesse caso, será cobrado uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.