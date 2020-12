Bolão da Mega da Virada: veja o passo a passo de como fazer

A Mega da Virada 2020 pode pagar um prêmio de R$ 300 milhões para quem acertar as 6 dezenas premiadas no dia 31 de dezembro. Para aumentar as chances de levar a bolada, os apostadores recorrem a diversas estratégias, uma delas é o bolão da Mega da Virada.

No bolão é possível tentar a sorte em grupo. A aposta pode ser feitas com um grupo de amigos, familiares ou, até mesmo, com colegas de trabalho, não é difícil de encontrar alguém que queira se tornar um novo milionário.

Como funciona o bolão da Mega da Virada 2020?

Há duas formas de participar do bolão: você pode organizar o seu próprio, com o seu grupo de conhecidos, ou jogar em um bolão já feito pelas casas lotéricas.

Os preços dos bolões organizados pelas lotéricas podem variar de acordo com a quantidade de jogos, dezenas e números de cotas. Com ele é possível participar comprando apenas uma cota. Além disso, é cobrada uma taxa de serviços de até 35%, então fique atento aos valores.

Caso você queira organizar o seu próprio bolão, algumas coisas mudam. Primeiro, não é cobrada nenhuma taxa de serviço pela lotérica.

Para facilitar a compreensão, as cotas do bolão são equivalentes a quantidade de apostadores. Ou seja, um bolão com 10 cotas tem 10 participantes.

O número limite de cotas também varia de acordo com a quantidade de números da aposta. Um jogo com seis números pode ter no máximo nove cotas.

Já um jogo com sete dezenas, pode ter no máximo 63 cotas. Já a partir de oito dezenas, o limite de cotas passa para 100.

Como fazer o bolão?

Para realizar o seu próprio bolão com o seu grupo é bem simples. Primeiro, é necessário ir até uma casa lotérica para que o jogo seja feito, uma vez que não há possibilidade de efetuar o bolão no site oficial das Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

O bolão é realizado com um volante comum da Mega da Virada. Nele, é possível selecionar quais são as dezenas que serão jogadas e a quantidade de cotas do bolão. Caso tenha dúvidas de como marcar, basta pedir para o atendente fazer a marcação.

É possível também fazer a surpresinha, onde o computador escolhe os números que serão jogados.

Com o jogo feito, serão impressas a quantidade de cotas jogadas e cada um dos participantes recebe a sua via. Agora basta torcer para que os números selecionados sejam sorteados.

Quanto custa o bolão da Mega da Virada?

O bolão da Mega da Virada tem um valor mínimo para concorrer, que é de R$ 10. As cotas do bolão não podem custar menos que R$ 5. Ou seja, com o valor mínimo o apostador tem direito a duas cotas. O máximo de cotas por bolão é 100.

O valor do seu bolão pode variar de acordo com a quantidade de números e cotas. Confira a tabela de preços segundo o site da Caixa.

Quantidade de números Quantidade mínima de cotas para Bolão Quantidade máxima de cotas para Bolão Valor Mínimo da Cota Valor Mínimo do Bolão Valor Máximo do Bolão 6 2 9 R$5,00 R$10,00 R$45,00 7 2 63 R$5,00 R$31,50 R$315,00 8 2 100 R$5,00 R$126,00 R$1.260,00 9 2 100 R$5,00 R$378,00 R$3.780,00 10 2 100 R$9,45 R$945,00 R$9.450,00 11 2 100 R$20,79 R$2.079,00 R$20.790,00 12 2 100 R$41,58 R$4.158,00 R$41.580,00 13 2 100 R$77,22 R$7.722,00 R$61.776,00 14 2 100 R$135,13 R$13.513,50 R$67.567,50 15 2 100 R$225,22 R$22.522,50 R$67.567,50

Até quando pode jogar na Mega da Virada?

Os jogos podem ser feito até a próxima quinta-feira, dia 31 de dezembro, que será o dia do sorteio. Os interessados podem efetivar as suas apostas até às 17h.