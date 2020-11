A Mega – Sena, concurso 2318 , pode pagar o super prêmio acumulado de R$ 40 milhões neste sábado, dia 14. Se aplicado na Poupança, no primeiro mês o prêmio renderá a bolada de R$ R$ 52.289,07.

Para concorrer, na Mega – Sena 2318, as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do sábado em casas lotéricas ou no site Loterias Caixa (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br). Entretanto, no canal eletrônico da Caixa, o valor mínimo para registrar a aposta é de R$ 30.

Dessa forma, é possível fazer mais apostas, já que a da Mega – Sena custa R$ 4,50, adicionar números no volante, ou até tentar a sorte em outras modalidades. No mesmo dia também terá sorteios das loterias: Dia de Sorte, Lotofácil, Quina, Timemania, Dupla Sena e Federal.

No último sorteio da Mega – Sena, concurso 2317, as dezenas sorteadas foram: 03 08 30 33 35 48.

Como apostar na Mega – Sena 2318?

Apostar na Mega – Sena 2318 é muito fácil! O apostador precisa marcar no volante de seis a 15 dezenas (que é o máximo permitido), das 60 disponíveis. Uma opção na hora de preencher o volante é a Surpresinha, quando o sistema faz a escolha.

Além disso, existe a Teimosinha que o jogador pode concorrer com a mesma combinação de números por dois, quatro ou oito concursos seguidos.

O sorteio da Mega – Sena 2318 acontece no Espaço Loterias Caixa em São Paulo a partir das 20h.

É difícil ganhar nessa modalidade?

A Mega – Sena é uma das modalidades em que as chances de ganhar são mais difíceis de ganhar, de acordo com a probabilidade informada pela Caixa. A chance de acertar o resultado da Mega – Sena concurso 2318 é de uma em 50.063.860 com a aposta simples.

Se o jogador quiser adicionar mais números na aposta, as chances aumentam e podem chega a uma em 10.003, com a aposta de 15 números.