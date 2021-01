Mega-Sena 2339 sorteia R$ 4 milhões nesta quinta-feira (28/01/21)

Nesta quinta-feira, dia 28 de janeiro, as Loterias Caixa realiza o sorteio da Mega-Sena 2339, o segundo concurso especial da Mega-Sena de Verão. O prêmio para quem acertar as seis de dezenas do resultado é R$ 4 milhões.

O evento será feito no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo , a partir das 20h e os apostadores poderão acompanhar por meio das redes sociais das Loterias Caixa. As apostas da Mega-Sena podem ser registradas até às 19h em lotéricas, aplicativo ou no site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Probabilidade de ganhar na Mega-Sena 2339

A probabilidade de ganhar o prêmio principal da Mega-Sena 2339, segundo a Caixa, é de uma em 50.063.860. Contudo, se adicionados mais dezenas na aposta, as chances aumentam:

sete números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 7.151.980;

oito números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 1.787.995;

nove números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 595.998;

10 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 238.399;

11 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 108.363;

12 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 54.182;

13 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 29.175;

14 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 16.671;

15 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 10.003.

O que é a Mega-Semana?

A Mega-Semana foi criada em dezembro de 2010 para adequar o número do concurso da Mega da Virada e, devido à boa aceitação do público, foi estendida para mais semanas a partir do ano seguinte. Os sorteios extras são exclusividade da Mega-Sena, a modalidade mais vendida e que oferece os maiores prêmios das Loterias.

Para 2021, estão agendadas oito Mega-Semanas: de Verão, em janeiro; de Páscoa, em abril; das Mães, em maio; de Férias, em julho; dos Pais, em agosto; de Primavera, em setembro; da Sorte, em outubro; e de Natal, em dezembro.