Mega-Sena 2349: aposta de Curitiba fatura R$ 2,7 milhões no sorteio

Um apostador sortudo de Curitiba, no Paraná, acertou sozinho o resultado da Mega-Sena 2349 desta quarta-feira (03). O prêmio total foi de R$ 2.780.964,58. As dezenas premiadas no jogo foram: 54 25 05 10 49 32.

Além do prêmio milionário, a Mega-Sena 2349 ainda pagou diversos prêmios de valor menores nas demais faixas. A quina do jogo teve 59 apostas ganhadoras do prêmio de R$ 25.587,57. Já na quadra, 3.150 apostas levaram R$ 684,65.

Leia mais informações sobre o resultado da Mega-Sena de hoje por aqui.

Como receber o prêmio da Mega-Sena 2349?

Para receber o prêmio da Mega-Sena 2349 é bem simples. Primeiro, se atente ao valor do prêmio, caso o seu bilhete premiado tenha sido num valor abaixo de R$ 1.332,78 (líquido), basta sacar o dinheiro em qualquer lotérica. No entanto, caso o valor seja maior, é necessário ir até uma agência da Caixa.

Lembre-se que é necessário apresentar o documento de identidade e também a aposta premiada para receber prêmio. O prazo de prescrição é de 90 dias.

Leia mais informações sobre como receber o prêmio da Loteria por aqui.

Próximo sorteio da Mega-Sena

- PUBLICIDADE -

O próximo sorteio da Mega-Sena, previsto para sábado, dia 06 de março, tem um prêmio previsto de R$ 22 milhões na faixa principal. As apostas simples, que custam R$ 4,50, podem ser feitas até às 19 horas do dia da premiação.

A transmissão do sorteio pode ser acompanhada ao vivo pelo perfil da Caixa no Youtube.