Mega-Sena 2360 não tem ganhador e prêmio vai a R$ 27 milhões

Na noite desta quinta-feira, dia 08, as Loterias Caixa sorteou o resultado da Mega-Sena 2360 e transmitiu ao vivo no canal Caixa do Youtube. O prêmio do concurso estava estimado em R$ 22 milhões, mas nenhuma aposta acertou as seis dezenas [10-15-21-24-29-45].

Nas demais faixas de acertos, de cinco e quatro números, foram entregues: 36 prêmios de R$ 58 mil e outros 3,6 mil de R$ 824.

Mega-Sena 2360

Os apostadores que conseguir faturar em alguma faixa podem receber prêmios da Mega-Sena 2360 de até R$ 1.332,78 em lotéricas ou agências da Caixa. Para valores maiores, o apostador só consegue retirar em agências da Caixa mediante apresentação do R.G, C.P.F e bilhete premiado. Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio. Leia mais informações sobre como receber o prêmio da Loteria por aqui.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para este sábado, dia 10, e pode pagar o prêmio de R$ 27 milhões. no concurso 2361. Os apostadores já podem fazer suas apostas nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site ou aplicativo).

Até às 19h do dia do sorteio, a Caixa fará a comercialização das apostas pelos meios online e casas lotéricas. O jogo com seis dezenas sai por R$ 4,50.

