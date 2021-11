Mega-Sena 2425: prêmio pode render R$ 232,3 mil na poupança

Na quarta-feira, dia 3 de movembro, será realizado o sorteio da Mega-Sena concurso 2425, e bolada chega a R$ 65 milhões. Para os que sonham em viver de renda, o prêmio pode render uma boa quantia por mês se for investido.

Quanto rende R$ 65 milhões na Poupança?

Aquele que acertar o resultado da Mega-Sena concurso 2425 e quiser investir o prêmio na Poupança, vai conseguir viver de renda. Só no primeiro mês, o retorno será de R$ 232,3 mil. Nesta conta, realizada na Calculadora do Cidadão do Banco Central do Brasil, a taxa usada foi de 0,35% ao mês.

Ainda existem diversas opções de investimentos no mercado e, dessa forma, o ganhador pode aplicar o prêmio em algum outro, de acordo com seu perfil de investidor.

Como apostar na Mega-Sena 2425?

O volante é composto por 60 dezenas e o jogador pode marcar de seis a 15, de forma manual ou aleatória – pelo sistema. A aposta simples com seis números sai por R$4,50, mas se tiver mais dezenas, neste cenário, o valor pode chegar a R$22,5 mil.

O sorteio da Mega-Sena 2425 ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília). Para participar é preciso registrar a aposta em casas lotéricas, aplicativo Loterias Caixa ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

A probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio principal da Mega-Sena concurso 2425 acertando as seis dezenas com o jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. Mas a modalidade também premia bilhetes que acertam cinco e quatro números e, nessas faixas, a chance aumenta para, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.

Como aumentar a chance de ganhar na Mega-Sena?