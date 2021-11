Mega-Sena 2431: sem ganhador prêmio acumula em R$ 7 milhões

Nenhuma aposta conseguiu acertar o resultado da Mega-Sena concurso 2431, sorteado nesta quarta-feira (24), e o prêmio aumentou para R$ 7 milhões. O resultado foi formado pelas seguintes dezenas: 08-11-22-25-26-36.

Contudo, diversas apostas conseguiram faturar nas demais faixas acertando parcialmente os números. A modalidade vai pagar R$ 35,5 mil para cinco acertos e R$ 782 para quatro acertos.

Como receber o prêmio da Mega-Sena concurso 2431?

Em agências da Caixa os ganhadores podem receber os prêmio de qualquer valor mediante apresentação do RG, CPF, além do bilhete original. Quantias de até R$ 1.903,98 podem ser sacadas também em casas lotéricas.

Ganhadores de apostas online da Mega-Sena concurso 2431 conseguem fazer transferência para uma conta do Mercado Pago. Os prêmios podem ser resgatados no prazo de 90 dias corridos.

Após esse período, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Probabilidade

Para ganhar o prêmio principal da Mega-Sena 2431 com uma aposta simples de seis dezenas, a probabilidade era de uma em mais de 50 milhões. Já na segunda faixa, de cinco acertos, e na terceira faixa, de quatro acertos, a chance aumentava para uma em, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.

Próximo sorteio da Mega-Sena

No sábado, 27 de novembro, será realizado o sorteio da Mega-Sena concurso 2432 a partir das 20h (horário de Brasília). A aposta mínima, de seis números custa R$ 4,50 e os apostadores podem fazer até uma hora antes do sorteio em lotéricas, aplicativo Loterias Caixa ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

