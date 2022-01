Mega-Sena 2441: prêmio pode render R$ 15 mil na poupança

O primeiro prêmio da Mega-Sena deste ano pode sair amanhã, quarta-feira (05), no concurso 2441, e está estimado em R$ 3 milhões. Essa quantia pode fazer com que o sortudo ou sortuda consiga ter um bom rendimento por mês se quiser aplicar o valor em algum investimento.

Quanto rende R$ 3 milhões na Poupança?

O apostador que acertar o resultado da Mega-Sena concurso 2441 e quiser investir o prêmio na Poupança, vai conseguir viver de renda. De acordo com Rodrigo Beresca, analista de soluções financeiras da Ativa Investimentos, a rentabilidade está em 0,50% ao mês e o prêmio de R$ 3 milhões pode render R$ 15 mil no primeiro mês.

Mas caso o ganhador opte por aplicar no Tesouro Selic, um investimento tão seguro quanto a Poupança, o retorno será cerca de R$ 22,1 mil no primeiro mês. Neste caso, segundo Beresca, a rentabilidade está em 0,74% a.m.

Como apostar na Mega-Sena 2441?

O volante é composto por 60 dezenas e o jogador pode marcar de seis a 15, de forma manual ou aleatória – pelo sistema. A aposta simples com seis números sai por R$4,50, mas se tiver mais dezenas, neste cenário, o valor pode chegar a R$22,5 mil.

O sorteio da Mega-Sena 2441 ocorre no Espaço da Sorte, na Bela Vista, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília). Para participar é preciso registrar a aposta em casas lotéricas, aplicativo Loterias Caixa ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

A probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio principal da Mega-Sena concurso 2441 acertando as seis dezenas com o jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. Mas a modalidade também premia bilhetes que acertam cinco e quatro números e, nessas faixas, a chance aumenta para, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.

Leia também:

Resultado da Mega da Virada 2022