Mega-Sena 2442: prêmio pode render mais de R$ 30 mil na Poupança

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2442, previsto para ser realizado no sábado, 08 de janeiro, tem prêmio acumulado em R$ 6 milhões. Mas o que fazer com tanto dinheiro? Com ajuda de um especialista, calculamos quanto o valor rende em poupança.

Quanto rende R$ 6 milhões na Poupança?

Compras, realizar sonhos e ainda investir. O prêmio de R$ 6 milhões dá para fazer muita coisa e pode render R$ 30 mil no primeiro mês na poupança, de acordo com Rodrigo Beresca, analista de soluções financeiras da Ativa Investimentos. Para isso, ele considerou a taxa de rentabilidade de 0,5%,

A aplicação na poupança é considerada por especialistas a ideal para quem tem um perfil mais conservador e que evitar riscos.

Mas uma alternativa a poupança para quem deseja aplicar o prêmio da Mega-Sena 2442 é investir no Tesouro Selic, que rende 0,74% a.m. Neste caso, o retorno no primeiro mês será de R$ 44,3 mil.

Esta loteria, de acordo com a Caixa, é a mais difícil de faturar o prêmio principal sendo a probabilidade de uma em mais de 50 milhões. Nas faixas menores, de cinco e quatro acertos, a chance é de, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.

Como apostar na Mega-Sena 2442?

Para apostar na Mega-Sena 2442 de sábado, escolha de de 6 a 15 números, dentre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples com seis números sai por R$4,50. A probabilidade de acerto é de uma em 50 milhões.

Se o apostador que quiser um jogo mais audacioso, será possível escolher mais dezenas; neste cenário, o valor pode chegar a R$22,5 mil.

Também há bolões a partir de R$ 10.

O sorteio da Mega-Sena 2442 ocorre no Espaço da Sorte, na Bela Vista, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília).

Para participar é preciso registrar a aposta em casas lotéricas, aplicativo Loterias Caixa ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

