Mega-Sena 2458 pode pagar prêmio de R$ 50 milhões hoje

Acumulado em R$ 50 milhões, o prêmio da Mega-Sena 2358 pode sair neste sábado, 26 de fevereiro, se algum apostador acertar o resultado. Este será o terceiro sorteio e último sorteio da Mega-Semana de Carnaval que pode fazer o quinto milionário da loteria neste ano.

A partir das 20h (horário de Brasília) será realizada a extração no Espaço da Sorte, na Bela Vista, em São Paulo.

Quanto rende R$ 50 milhões na Poupança em 2022?

O prêmio da Mega-Sena concurso 2458 pode render na poupança R$ 250 mil apenas no primeiro mês. Mas caso o ganhador opte por investir no Tesouro Selic, ideal também para quem tem o perfil conservador, o retorno aumenta para mais de R$ 369,9 mil em um mês.

Segundo informações de Rodrigo Beresca, analista de soluções financeiras da Ativa Investimentos, a diferença do rendimento se deve a rentabilidade de cada investimento. Atualmente a taxa, ao mês, da Poupança é de 0,50% e o do Tesouro Selic de 0,74%.

Como apostar na Mega-Sena?

A Caixa permite o registro de apostas em casas lotéricas, aplicativo ou site das Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), até às 19h. Um jogo simples de seis dezenas sai por R$ 4,50, mas os apostadores da Mega-Sena podem selecionar até 15 números pagando um preço maior para chegar mais perto do prêmio.

E a chance de levar a bolada varia de acordo com a quantidade de números que tem a aposta da Mega-Sena 2458. Com um jogo de seis números a probabilidade de ganhar o prêmio principal é de uma em mais de 50 milhões.

Contudo, para faturar nas demais faixas com o mesmo bilhete, a chance é de uma em 154,5 mil para cinco acertos e 2,3 mil para quatro acertos.

Para ter mais chances de conseguir o prêmio máximo, é possível participar de bolão da Mega-Sena. Entretanto, para concorrer, o valor mínimo é de R$ 10,00 e cada cota não pode custar menos de R$5,00.

O mínimo é de duas cotas e o máximo de 100, mas vai depender da quantidade de números selecionados no volante. O jogador pode selecionar as dezenas da Mega-Sena concurso 2458 para tentar ganhar o prêmio ou solicitar ao atendente da lotérica a escolha pelo sistema.

Veja aqui o último resultado da Mega-Sena

Quantos ganhadores já teve na Mega-Sena em 2022?

Quatro bilhetes já ganharam na Mega-Sena e receberam ao todo o prêmio de mais de R$ 73,7 milhões:

Concurso 2443 – Duas apostas, uma online e outra de Urucânia (MG) ganharam o prêmio de R$ 5,2 milhões cada;

Concurso 2449 – Aposta de Blumenau (SC) ganhou prêmio de R$ 36,7 milhões – 36.777.767,10;

Concurso 2451 – Aposta de Belo Horizonte (MG) ganhou prêmio de R$ 26,4 milhões – 26.422.347,01.

