Mega-Sena 2482: prêmio da loteria acumula e vai a R$ 53 milhões

Veja as dezenas premiadas no resultado da Mega-Sena 2482

Ninguém faturou o prêmio no resultado da Mega-Sena 2482 nesta quarta-feira, 18 de maio. O concurso foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 20 horas.

O próximo sorteio da Mega-Sena ocorre já neste sábado, dia 21 de maio, às 20h. A expectativa é de um prêmio na casa dos R$ 53 milhões para a edição de número 2483 do sorteio.

Teve ganhador na Mega Sena 2482

Anote as dezenas que foram sorteadas no resultado da Mega-Sena 2482: 01-32-35-44-45-57

Apesar de ninguém ter acertado o prêmio máximo, muitos brasileiros conseguiram faturar em faixas menores de premiação, como mostra o detalhamento abaixo:

6 acertos

Não teve ganhadores

5 acertos

52 apostas ganhadoras, R$ 82.539,97

4 acertos

5.101 apostas ganhadoras, R$ 1.202,02

Com o concurso desta quarta, a Caixa obeve uma arrecadação total acima de R$ 74 milhões.

Para ver como foi sorteado o resultado da Mega-Sena 2482, assista à transmissão feita pelo YouTube da Caixa Econômica Federal:

Probabilidade de ganhar na Mega-Sena

É bem remota a chance de um apostador ganhar na Mega-Sena, mas certamente só conquista o prêmio quem apostar.

A probabilidade de acordo com os cálculos da Caixa é de 1 chance em 50.063.860 para quem faz o jogo simples, marcando seis dezenas no volante, no valor de R$ 4,50. Enquanto isso, o jogador que tenta a sorte com sete dezenas, paga R$ 31,50 e vê suas chances melhorarem um pouco, tornando-se de 1 em 7.151.980.

Com oito numerais demarcados, a probabilidade fica sendo de 1 em 1.787.995. No entanto, o preço da cartela já sobe para R$ 126,00.

À medida que coloca mais numerais, o apostador vê as chances ficarem menos distantes. Quem preenche dez número paga R$ 945 para obter uma probabilidade de 1 em 238.399. Já quem escolhe concorrer com 15 dezenas, desembolsa R$ 22.522,50 para ter 1 chance em 10.003.

