Resultado da Mega-Sena 2482: números e ganhadores de quarta-feira (18)

A Mega-Sena desta quarta-feira, 18 de maio, pode deixar mais um brasileiro milionário. Para garantir o prêmio, o apostador deve acertar as seis dezenas sorteadas no resultado da Mega-Sena 2482.

O prêmio está acumulado em R$ 45 milhões. O resultado será decidido às 20h no Espaço da Sorte, que fica na sede das Loterias Caixa na Avenida Paulista, em São Paulo.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. O último felizardo a acertar os seis números foi de Vassouras, no Rio de Janeiro. No dia 07 de maio, ele faturou R$ 4.456.908,10.

Confira o resultado da Mega-Sena 2482

Veja quais foram as dezenas premiadas no resultado da Mega-Sena 2482: em breve.

Assim como todos os jogos da Caixa Econômica Federal, o sorteio é transmitido através do canal do YouTube e do Facebook da Caixa. Além dos certames disputados nas quartas e nos sábados, em casos especiais, avisados com antecedência pela Caixa, o concurso ocorre três vezes por semana.

Fique de olho também no resultado da Lotofácil

Ganhadores da Mega-Sena

Todos os resultados da Mega-Sena, e das demais modalidades, podem ser consultados em nossa página de loterias.

Para ganhar prêmios, os apostadores precisam acertar quatro, cinco ou seis dezenas do resultado da Mega-Sena concurso de hoje. Os apostadores que concorreram com apostas de sete ou mais números precisam verificar se os premiados estão dentro do grupo selecionado.

A bolada de R$ 20 milhões sai para o jogo que cravar o resultado. As demais faixas de acerto não têm prêmio fixo e, dessa forma, as Loterias Caixa destina uma porcentagem do prêmio para cada uma.

Os sortudos terão o prazo de 90 dias corridos para resgatar o valor em agências da Caixa apresentando o RG, CPF e o bilhete premiado. Prêmios de R$ 10 mil ou mais serão pagos no prazo mínimo de dois dias úteis.

Já as apostas registradas nos canais eletrônicos da Caixa, os sortudos tem a opção de transferir a quantia para sua conta do Mercado Pago. Valores menores que R$ 1.903,98, os ganhadores da Mega-Sena conseguem sacar também em casa lotéricas, de acordo com a Caixa.

Você também vai gostar de ler: como aumentar as chances de ganhar na Mega