Mega Sena 2493 acumulada: quanto rende R$ 70 mi na poupança

Ter a sorte de ganhar na loteria e nunca mais precisar trabalhar é o que muitas pessoas gostariam de ter. Nesta quarta-feira (22), até três milionários podem surgir se acertarem o resultado da Mega Sena 2493. O prêmio está estimado em R$ 70 milhões, e quem ganhar pode ainda conseguir uma boa renda na poupança.

Quanto rende o prêmio na Poupança?

Para quem pensa em aplicar os R$ 70 milhões da Mega Sena 2493 na Poupança, caso ganhe o prêmio sozinho na Mega-Sena 2493, o retorno pode chegar a R$ 468 mil no primeiro mês, de acordo com a Caixa.

As seis dezenas serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Como funciona a Mega Sena 2493

O volante da Mega Sena 2493 é composto por 60 dezenas e o jogador pode marcar de seis a 15, de forma manual ou aleatória – pelo sistema. A aposta simples com seis números sai por R$4,50, mas se tiver mais números, neste cenário, o valor pode chegar a R$22,5 mil.

A probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio principal da Mega-Sena 2403 acertando as seis dezenas com o jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. Mas a modalidade também premia apostas que acertam cinco e quatro números e, nessas faixas, a chance aumenta para, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.

A comercialização das apostas ocorre em casas lotéricas e nos canais eletrônicos: aplicativo Loterias Caixa e no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

